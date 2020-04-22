24 Nisan Cuma bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağında hangi kurumlar açık olacak?

Türkiye koronavirüs önlemleri ile yaşamaya, sokağa çıkma yasağına ayak uydurmaya alışıyor ve şu an gündemde 24 Nisan Cuma bankalar çık mı sorusu var. Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıktı. Hafta içine denk gelen 23 Nisan ve 24 Nisan tarihlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ancak bazı kurumlara bu tarihlerde açık olma hakkı tanınıyor ki bunlara bankaların dahil olup olmadığı merak ediliyor.

24 NİSAN CUMA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan Perşembe günü zaten resmi tatildi o yüzden o tarihte sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi zaten resmi tatillerde kapalı olan kurumlar için bir şey değiştirmedi. Bun bankalar da dahil. 24 Nisan sokağa çıkma yasağı ise normalde açık olan pek çok kurum için kapalı olmak anlamına geliyor. Nitekim bankalar da 24 Nisan Cuma günü kapalı olacak.

