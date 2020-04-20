24 Nisan resmi tatil mi? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. 23 Nisan ile hafta sonu arasında bir gün olması nedeniyle 24 Nisan Cuma günü de dahil edilecek sokağa çıkma yasağı ilan edileceği konuşuluyordu ki tahminler doğru çıktı peki 24 Nisan Cuma günü resmi tatil mi? İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgil idetaylar ve merak edilenler.

24 NİSAN CUMA RESMİ TATİL Mİ?

Bilindiği gibi 23 Nisan resmi tatil ama 24 Nisan normalde tatil değildi. Peki 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilince 24 Nisan resmi tatil oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 24 Nisan’ın durumuyla ilgili bir detay vermedi. Henüz 24 Nisan’ın tatil olup olmadıyla ilgili detaylar bekleniyor.

