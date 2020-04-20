HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 24 Nisan resmi tatil mi? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

24 Nisan resmi tatil mi? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 20:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan’dan başlayarak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki 24 Nisan resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan resmi tatili haftasonu tatili ile birleştirildi mi? İşte detaylar...

24 Nisan resmi tatil mi? 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti. 23 Nisan ile hafta sonu arasında bir gün olması nedeniyle 24 Nisan Cuma günü de dahil edilecek sokağa çıkma yasağı ilan edileceği konuşuluyordu ki tahminler doğru çıktı peki 24 Nisan Cuma günü resmi tatil mi? İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgil idetaylar ve merak edilenler.

24 NİSAN CUMA RESMİ TATİL Mİ?

Bilindiği gibi 23 Nisan resmi tatil ama 24 Nisan normalde tatil değildi. Peki 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilince 24 Nisan resmi tatil oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 24 Nisan’ın durumuyla ilgili bir detay vermedi. Henüz 24 Nisan’ın tatil olup olmadıyla ilgili detaylar bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Belediye Başkanı ve eşini silahla vurmuştu! Kan donduran detaylarBelediye Başkanı ve eşini silahla vurmuştu! Kan donduran detaylar
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
24 nisan resmi tatil

En Çok Okunan Haberler

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na yol eleştirisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na yol eleştirisi!

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Bahçeli'den flaş koronavirüs açıklaması

Bahçeli'den flaş koronavirüs açıklaması

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

Aile hekimi koronavirüsten hayatını kaybetti

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Diğer Haberler
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini silahla vurmuştu! Kan donduran detaylar

Belediye Başkanı ve eşini silahla vurmuştu! Kan donduran detaylar

İstanbul'da koronavirüs günlerinde trafik yoğunluğu!

Korona günlerinde trafik yoğunluğu!

Cemal Kaşıkçı'nın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'nın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in acı günü! Koronadan hayatını kaybetti

Eski Diyanet İşleri Başkanı'nın acı günü! Koronadan hayatını kaybetti

Meteoroloji duyurdu! Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne uyarı!

Pazarcılarda koronavirüs tespit edildi! Çok sayıda ev karantinaya alındı

Pazarcılarda koronavirüs çıktı! Çok sayıda ev karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.