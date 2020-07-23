24 Temmuz 2020 Cuma günlük burç yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
24 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün görev ve sorumluluklarınızda, gün içindeki planlarınızda değişiklikler olabilir. Sağlık destekleri alabilir, beslenme düzeni ve diyet, evcil hayvanlarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.
Bugün arkadaş çevreniz ve aşk hayatında küslük ve barışmalar gündeme gelebilir. Abartılı duygular ve tepkilerden kaçınmalı, kendinizi doldurmamaya dikkat etmelisiniz. Bir yanılgınızı fark edebilirsiniz.
Bugün uyku düzensizlikleri ile güne başlayabilirsiniz. Ev içi kazalara dikkat etmeli. İlişkilerde gerçek istek ve beklentilerinizi keşfetme zamanı. Akşam saatlerinde keyifsizlik olabilir.
Bugün gün içinde ruh haliniz ve duygu durumunuz daha sık değişebilir. Geleceğe, hayata, ilişkilere dair bir sorgulama içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişim trafiği, önemli konuşmalar söz konusu olabilir.
Bugün finansal hareketlilik artıyor. Finansal konularda planlama veya planları hayata geçirme söz konusu olabilir. İş hayatında emeğinizin karşılığını görmek isteyebilir, kazancı arttırmak adına daha yoğun bir tempoya girebilirsiniz.
Bugün ilişkilerde gerçekler konuşulabilir, bir yanılgınızı fark edebilir, karşınızdaki kişilere farklı bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatlerinde yaşamdan keyif almak adına harekete geçebilirsiniz.
Bugün sağlıkla ilgili destekler, ruh ve beden sağlığını iyileştirme, maneviyat ve spiritüel konular gündeminizde öne çıkabilir. Aile üyeleri ve aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili hastane ziyaretleri olabilir. Akşam ve gece saatlerinde keyifsizlik, memnuniyetsizlik durumlarından kaçınmalı.
Bugün sosyal çevrenizle ilişkilerinizde farklılıklar olabilir. Eski dostlarla iletişime geçebilir, yakın çevre ile önemli konuşmalar yapabilirsiniz. İş ve eğitim konularıyla ilgili ortak adımlar, yardımlaşmalar olabilir.
Bugün finansal alanda ilerleme kaydedebilir, beklenen bir ödemeye ulaşabilir, ileri tarihli ödemelerle harcamalar yapabilirsiniz. Araçlar ve teknolojik aletlerle ilgili ödemeler olabilir. Gün boyu mantık çerçevesinde düşünüp, hareket edebilirsiniz.
Bugün beklediğiniz bir sonuç veya haber gelebilir, netleşme ile rahatlayabilirsiniz. İş başvuruları ve görüşmeler içinde olabilirsiniz. Kadersel karşılaşmalar, irtibatlar olabilir.
Bugün harcamaları, ödeme ve borçları yönetmeye çalışabilir; yaratıcı iş ve projelerle gün içinde ilgilenebilirsiniz. Değişiklik isteği veya sıkılganlıklar olabilir. Kriz ve kaoslardan korunarak çıkabilirsiniz.
Bugün uzun soluklu ilişkiler ve ortaklıklar gündeminizde. Bu ilişkilerde bir fark ediş yaşayabilir, ilişkileri gelecek bazlı değerlendirerek ele alabilirsiniz. Gün batımı ve akşam saatleriyle dostluklar, arkadaşlar ve sosyalleşme gündeminizde.
Astrolog Merve Rençber
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