24 yıl dolapta tuttuğu hamburger ve patates kızartması ne küflendi ne de bozuldu

Aly Sherb adlı bir TikTok kullanıcısı geçtiğimiz günlerde büyükannesinin 1996'dan beri ABD'deki evinde bir ayakkabı kutusunda sakladığını gösteren bir videosunu paylaştı. Üç milyondan fazla kez görüntülenen videonun başlığında şöyle yazıyor: "Fast food hamburgerini 20 yıldan fazla bir süre saklarsanız ne olur?" Dünyaca ünlü bir fast food zincir mağazasından alındığı söylenen hamburgerde hiçbir bozulma veya çürüme olmaması izleyicileri şaşırttı.

TikTok videosunda, büyükanne yanında "Hamburger" yazan beyaz bir ayakkabı kutusu alıp kameraya doğru tutuyor. Torununa "Yani hamburgerimi görmek mi istiyorsunuz? Buzolabımdaki bir kutudaydı." diyor. Kutuyu açarken videodaki her şeyin gerçek olduğunu göstermek için, yemeğin servis edildiğini iddia ettiği bir kağıt poşet tutuyor ve 1996'da yapılan Nascar yarışları için bir reklama işaret ediyor.

Kadın daha sonra patates kızartması içeren küçük beyaz bir torba alır ve bir kısmını eline atar. Kameraya bakarak şöyle diyor: "Bu patates kızartmaları bir ay kadar önce koltuğunuzun altına düşmüş gibi görünüyor. "Asla çürümediler veya küflenmediler"