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24 yıl dolapta tuttuğu hamburger ve patates kızartması ne küflendi ne de bozuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 11:16 | Son Güncelleme

Bir TikTok kullanıcısı, büyükannesinin 1996'dan beri bir ayakkabı kutusunda saklandığı bir hamburger ve patates kızartmasını açtığı video sosyal medyada olay yarattı. Hamburger, hamburger ekmeği ve patates kızartmasında en ufak bozulma ve küflenme olmaması izleyicileri şaşırttı.

Aly Sherb adlı bir TikTok kullanıcısı geçtiğimiz günlerde büyükannesinin 1996'dan beri ABD'deki evinde bir ayakkabı kutusunda sakladığını gösteren bir videosunu paylaştı. Üç milyondan fazla kez görüntülenen videonun başlığında şöyle yazıyor: "Fast food hamburgerini 20 yıldan fazla bir süre saklarsanız ne olur?" Dünyaca ünlü bir fast food zincir mağazasından alındığı söylenen hamburgerde hiçbir bozulma veya çürüme olmaması izleyicileri şaşırttı.

TikTok videosunda, büyükanne yanında "Hamburger" yazan beyaz bir ayakkabı kutusu alıp kameraya doğru tutuyor. Torununa "Yani hamburgerimi görmek mi istiyorsunuz? Buzolabımdaki bir kutudaydı." diyor. Kutuyu açarken videodaki her şeyin gerçek olduğunu göstermek için, yemeğin servis edildiğini iddia ettiği bir kağıt poşet tutuyor ve 1996'da yapılan Nascar yarışları için bir reklama işaret ediyor.

Kadın daha sonra patates kızartması içeren küçük beyaz bir torba alır ve bir kısmını eline atar. Kameraya bakarak şöyle diyor: "Bu patates kızartmaları bir ay kadar önce koltuğunuzun altına düşmüş gibi görünüyor. "Asla çürümediler veya küflenmediler"

DÜNYA DEVİ FAST FOOD MARKASINDAN YANIT GELDİ

Videonun sosyal medyada viral olmasından sonra kullanıcılar markaya konu hakkında birçok soru yöneltmeye başladı. Fast Food devi konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, burger köftelerinin çok iyi pişirildiği ve bu nedenle içinde bakteri kalmadığını söylediler. Bakteri bulunmadığı için doğru şekilde saklanan hamburgerlerin zarar görme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtti.

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