25-31 Ocak 2021 haftalık burç yorumları... Aslan burcundaki dolunay burçları nasıl etkileyecek?

Bu haftaya yaralı şifacı Şiron ile Güneş arasında olan olumlu bir hareketlilikle başlıyoruz. Ardından Güneş, Satürn ve Jüpiter, Mars, Uranüs kavuşumunu oldukça negatif bir açıdan izleyecek. Olumsuz duyguların hakim olacağı bir haftaya başlıyoruz. Fakat bu süreçte Jüpiter'in olumlu etkisi bizi etkileyebilir. Alınganlıklara, çevrenizdekilere konuşmalarınıza ve otoriteye dikkat edeceğiniz bir hafta geliyor. Aslan burcunda dolunay olacak. Dolunay diğer burçları nasıl etkileyecek? Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun 25-31 Ocak 2021 haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor? Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 25-31 Ocak 2021 haftalık burç yorumları... 25-31 OCAK 2021 HAFTASI BURÇ YORUMLARI: ASLAN BURCUNDA DOLUNAY! Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta gezegenlerin etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar... İşte 25 Ocak haftalık burç yorumları...

KOÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Aşk hayatınızda önemli olaylar getirecek, güçlü etkilerle çalışan bir dolunay yaşayacaksınız. Bu hafta boyunca yepyeni duygular, yeni ilişkiler karşınıza gelebilir. Süregelen flörtler ve ilişkilerde ise kalıcılık testi söz konusu olabilir. İlişki içerisinde bir zorlukla karşılaşabilir, bu zorluğu aştığınız noktada ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Bazı ilişkiler ise yaşanacak zorluk ve engeller karşısında bir sona gidebilir. Evli Koçlar için çocuklarla ilgili gündemler kapıda. Bugünlerde gebelik haberi alabilirsiniz veya çocuk sahibi olma kararı içerisinde olunabilir. Finansal alanda akılcı risklerle ilgilenecek, yatırım, birikim ve borçlarla ilgileneceksiniz. İş ve özel hayatınızda güvene dayalı ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz. Bazı ilişkilerde güven veya finansal konular daha önemli ve belirleyici olacak. Hırs, kontrol duygusu, haklılık savaşları ve inatlaşma bugünlerde size çoğunlukla kaybettirecektir. Kendi duygularınızı çözümlemeye, kendinizi keşfetmeye odaklanın.

Aylık Burç Yorumları Ocak 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Haftanın tamamına etki edecek bu dolunay ile yeni ve uzun vadeli bir ilişkiye doğru gidebilirsiniz. Yaşam düzeninizi etkileyecek değişimler kapınızda. Partnerle aynı evi, aynı hayatı paylaşmaya başlayabilir veya evlilik gibi resmiyete dair adımlar atabilirsiniz. Bu tarih ve civarında yaşayacağınız deneyimler yaşamınızda önemli izler bırakacak. Kalıcı etkilerin hakim olduğu bir gökyüzü karşınızda. Bu sebeple birleşme, ayrılık, başlangıç ve bitişler kalıcı etkilerle çalışabilir. Ev düzeninizde önemli değişimler yapabilirsiniz. Taşınma ve seyahatler gündeminizde olabilir. Yakın çevrenizdeki bazı kişilerle ilişkileriniz değişiyor olacak. Samimiyet ve dürüstlükten uzak kişilerle artık daha mesafeli olmak isteyebilirsiniz. Gizli, kapaklı durumlar ise açığa çıkıyor. Daha önce sakladığınız, gizlediğiniz durumlar aniden açığa çıkabilir. Etrafınızdaki kişilerden bazılarıyla ilgili önemli sırlar öğrenebilirsiniz. Etik değerlerinizle hareket etmeye gayret edin.

İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Tüm haftaya etki edecek olan bu Dolunay ile iş ve özel hayatınızla ilgili yepyeni kararlar içinde olacaksınız. İş arayanlar için oldukça destekleyici ve fırsat taşıyan bir dönem. Aşk hayatınızda ise uzun vadeli olabilecek ilişki başlangıçları, tanışmalar gündeme gelebilir. Bazıları için evlilik teklifi ve evlilik adımları olasıdır. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günlerinde bir süredir yaşadığınız kararsızlık ve belirsizlikleriniz son bulmaya başlayacak. Yaşamınıza uzun vadeli etkileri olacak, önemli kararlar alacaksınız. Kalp sesi ile mantığınızın söyledikleri bir noktada ayrılabilir. Bu noktada ise kalbinizin sesini dinlemeniz gerekecek. Bir süredir içinizde tuttuğunuz duyguları, düşünceleri bu hafta aniden dile getirebilirsiniz. Daha açık ve net davranabilirsiniz. Araçlarla ilgili harcamalar, yenilikler ve satın alımlar gündeminizde olabilir. Teknolojik aletler ve seyahatler için harcamalar yapabilirsiniz. Eğitim hayatında ise başarılar ve şanslar adına destekleyici bir hafta.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Tüm haftaya etki edecek olan bu dolunayın etkileriyle yeni bir kazanç ve gelir elde etme, maddi gücün artışıyla birlikte özgüvenin, başarı hissinin artışı söz konusu olacaktır. Motivasyonunuz, kendinize olan bakışınız finansal dengenizle doğrudan bağlantılı olabilir. Önemli ve değerli hediyeler alabilir; insanlardan destek ve fayda görebilirsiniz. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde yeni dengeler kuruluyor. Hafta boyunca bu ilişkilerinizde kalıcılık & sağlamlık testi söz konusu olabilir. Gerçek dostlarınızla ilişkileriniz güçlenirken sevgi veya sabrın eksikliği bazı ilişkileri kopuşa götürebilir. Bencillik, inatlaşma ve ısrar ise iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde daha zedeleyici olacaktır. Kazançlar ve ödemeler arasında denge kurmaya özen göstermelisiniz. Abartılı harcamalar, abartılı riskler ilerleyen süreçte maddi zorluklara neden olabilir. Sezgileriniz güçleniyor. Eşin ve partnerin finansal dengesinde önemli ve kalıcı değişimler olabilir.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? Aylık Burç Yorumları Ocak 2021... Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları ASLAN BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Haftanın tamamına etki edecek olan bu dolunayın etkileriyle yeni bir ilişki kapınızı çalabilir. Katıldığınız ortamlarda daha fazla dikkat çekebilir, kitleler önünde olabilir, grup ve ekip çalışmalarında parlayabilirsiniz. Estetik değişiklikler yaptırma isteği, bu konulara dair araştırmalar gündeme gelebilir. İlişkilerdeki tavrınızı, ilişkilerden beklentilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Farkındalık kazanıyorsunuz. Hangi ilişkide, hangi noktada sınır koyup tolerans göstereceğinizi yeniden tartacaksınız. Kalıcı etkilerin çalıştığı hafta boyunca, evet ve hayırlarınız ilişkilerin geleceğini belirleyecek. Bazı kişilere, bazı ilişkilere net sınırlar çekebilirsiniz. Denginiz olan insanlarla ilişkiler kurmanız, sağlıksız ilişkilerden çekilmeniz gereken günlerdesiniz. Olgunluk, objektif olma kazançlı çıkmanızı sağlatırken bencillik ve inatçılık zarar verebilir, kaybettirebilir. Bazı ilişkilerde gizli konular açığa çıkıyor. Sırlar ve karanlık noktalar aydınlanıyor.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Tüm haftaya etki edecek olan bu dolunulayın etkileriyle yaşamın size sunduklarını kabul edebilmeniz, hayatın fırsatlarını size sunması için şans vermeniz, teslimiyet ve tevekkülü çalıştırmanız oldukça önemli olacak. Kalpten bir duanız gerçekleşebilir. İlahi yardımlar, ilahi destekler karşınıza gelebilir. İş ve çalışma hayatınızda kontrolünüz dışında değişimler söz konusu olabilir. Ani bir kriz, bir karmaşa çözmek ile ilgilenebilirsiniz. Daha yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Bazı Başaklar içinse iş değişikliği, istifa kararları ve yeni iş görüşmeleri gündemde olacaktır. Sınavlarınızda ve görevlerinizde sorumluluk bilinciyle hareket etme zamanı. Bugünlerde arkanızdan yapılan konuşmaların, arkanızdan dönen farklı niyetlerin önünüze gelmesi olası. İnsanları daha iyi tanıyabileceğiniz bir hafta olacak. Kazalara karşı ise dikkatli olmalısınız. TERAZİ BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Haftanın ilk gününden itibaren etkilerini göreceğiniz bu dolunay ile sosyal çevrenizden birileriyle flört durumları oluşabilir. Bir arkadaşlık ilişkisi, aşk ilişkisine dönüşebilir. İçe kapanma ve izole olma durumunlarına son verip dışa açılmak, kendinizi göstermek ve beğenilmek isteyebilirsiniz.

Sosyal medyada öne çıkabilirsiniz. Hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinizde yeni ve güçlü enerjiler kapınızda. Cesaret göstermek, yeniye açılmak ve yaşamın size sunduklarına açık olmak kazandıracaktır. Eski aşklara, geçmiş ilişkilere, bir kişiye veya bir ilişki kavramına aşırı takılmak bugünlerin fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir. Takıntılardan ve kendinizi aşağıya çekmekten uzaklaşmalısınız. Bazı kusurlar, sorunlar, istenmeyen durumlar aşk ilişkilerinde geri çekilmenize sebebiyet verebilir. Tutkular ve zaaflar daha güçlü çalışacak. Kendinizi güçlü ve zayıf yanlarınızla daha iyi keşfedeceğiniz günlerdesiniz. AKREP BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Haftanın ilk gününden itibaren dolunayın etkileriyle evlilik ve boşanma gibi ciddi adımlara dair konular gündeme gelebilir. İlişkilerinizde net kararlar alınıyor, kararsızlık ve ikilemler son buluyor. Yüzleşme, hesaplaşma, ilahi adalet veya bazı ilişki ve ortaklıklar için yasal hesaplaşmalar gündemde olabilir. Süregelen davalarınızda karar ve sonuç söz konusu olabilir.

Bugünlerde haklılığa daha çok takılabilir, hafta boyunca farklı konularda daha takıntılı ve saplantılı düşünüp, davranabilirsiniz. Bu sebeple hafta boyunca size zarar veren yanlarınızı görmeye çalışıp bir değişim sürecine girmelisiniz. Beraberinde aynı gökyüzü hareketleri eviniz ve yaşam alanınızda da hoşlanmadığınız alanları değiştirme, tadilat ve yenilemeler, fazlalıklardan kurtulma gibi başlıkları öne çıkarıyor olacak. Bugünlerde taşınma planlarınızı gerçekleştirmek hem hayatınızda hem karakterinizde kalıcı değişimleri başlatıyor olur. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir. YAY BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta Perşembe günü Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Haftanın tamamına etki eden bu dolunay ile ikilem veya belirsizlik içeren bir süreciniz netleşecek. Şansın ve hayatın size sunduğu olanakların değerini bugünlerde görebilirsiniz. Aklınızdan geçen dilekler karşınıza gelebilir. Bugünlerde bir flört durumu başlayabilir. İlişkilerdeki mevcut dengeniz değişebilir. Süregelen ilişkilerde ileriye yönelik kararlar ve konuşmalar gündeme gelebilir.

Bazı Yay burçları karşısındaki kişilerden önemli teklifler alıyor. Haftanın diğer etkileri ise yurtdışı, seyahatler ve yabancılarla ilgili konulara işaret ediyor. Uzaklardaki kişilerden haber alabilirsiniz. Eğitim süreçleriniz ve başvurularınız sonuçlanmalara gidiyor. Birçok Yay burcu için yaşam koşullarını iyileştirme, işinde veya mesleğinde güçlenme arzusu artacak. Daha hırslı, azimli veya hevesli olmak iş hayatınızda yeni kapılar açabilir. Yayıncılık, reklam, tanıtım ve tanıdıklardan oluşan sosyal çevreler iş hayatınıza katkı sağlayacak. OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI Bu hafta perşembe günü Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta boyunca etkilerini göreceğimiz bu dolunay ile değişim ve dönüşüm süreci içinde olacaksınız. Her duyguyu, her olayı daha derin hissedecek ve daha derin yaşayacaksınız. Abartılı, dürtüsel, anlık tavırlardan kaçınmalısınız. Anlık alacağınız bir ayrılık kararı, anlık bir kararla yeni bir ilişkiye gereğinden hızlı başlamak sonrasında pişmanlık hissini getirebilir. Süregelen ilişkilerde tutkular ve arzular öne çıkacak. Akıl ve duyguyu, ben-sen dengesini iyi kurduğunuz noktada haftayı en kazançlı kapatanlardan biri olabilirsiniz. Finansal konularda bekleyişleriniz son bulabilir. Bir kazanç fırsatı elde etme, beklenen bir ödemeye kavuşma, kredi ve burslardan olumlu yanıtlar, küçük çekilişlerden hediyeler ve fırsatlar söz konusu olabilir. Bazı ilişki ve ortaklıklarda fedakarlık, maddi konular birincil önem noktasında olabilir. Eşin finansal alanda güçlenmesi adına şartlar daha destekleyici çalışacak. Kıskançlık ve inatçılıktan kaçınmalısınız.