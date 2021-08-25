25 Ağustos günlük burç yorumları: Enerjik ve hareketli bir gün! 25 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

25 Ağustos Çarşamba günü Ay Koç burcunda ilerleyecek. Enerjiniz ve motivasyonunuz yerinde olabilir, fazla enerjik olabilirsiniz. İkizler burcunun gündeminde aşk ve arkadaşlık ilişkileri olurken, Başak burcu bugün çeşitli harcamalar yapabilir. Kova burçları ise kafa karışıklıklarını bitirebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün geçmişten gelen bir konu ve durumunuz netleşmeye gidebilir. Eski dostlar, uzaklardaki tanıdıklar ile haberleşebilirsiniz. İlişkilerinizde hızlı gelişen durumlar ortaya çıkabilir. Hassas ve dürtüsel olabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısında duygusal ve zihinsel olarak netleştiğinizi hissedebilirsiniz. Bu netleşme size kariyer hayatınızda ve yaşamınızla ilgili hedeflerinizde yeni bir yön getirebilir. Önünüzü daha net görmeye başlayacaksınız.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkileriniz ön planda olabilir. Partnerlik ilişkilerinizde karmik deneyimler, geçmişten dönüşler, eski tanıdıklar gündeminizde olabilir. Daha flörtöz olacağınız ve ilişkilere kendinizi açabileceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün duygularınız ve düşünceleriniz daha hızlı değişebilir. Dış koşullardan etkilenmeye açık olduğunuz, fevri tepkiler gösterebileceğiniz bir gün. Dürtüsel tavırlardan kaçının. İş hayatında iyileşmeler ve toparlanmalar olabilir. Hareketli bir gün geçirebilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısında geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir, ilişkilerinizde derin duygular ve derin paylaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Bazılarınız özgürleşme ve hafifleme isteğinde olabilir. İlişkilerinizde ikili bir gündem ortaya çıkabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün harcamalar yapabilir, alacak-vereceklerinizle ilgili sonuçlanmalar elde edebilirsiniz. Daha sabırsız ve aceleci olabileceğiniz bir gün. Kaygı ve panik beden sağlığınızı etkileyebilir, baş ağrılarına dikkat edin. Enerjinizi korumaya özen gösterin.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde daha güçlü paylaşımlar içinde olabilirsiniz. Sevdiklerinizle ortak planlar yapabilirsiniz. Sosyal ve dışa dönük olacağınız bir gün. Beğenildiğinizi ve sevildiğinizi hissedebilir, ilgi görebilir ve iltifaları üzerinize toplayabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün sorumluluklar ve yapılacak işler ön planda olabilir. Beden sağlığınıza özen gösterin ve stresli durumlar, düşünceler içinde kalmamaya çalışın. Sinirsel rahatsızlıklar beden sağlığınızı etkileyebilir. Finansal konularda işler daha kolay ve kendiliğinden ilerleyebilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısında ilahi adaletin ödülleriyle karşılaşabilirsiniz. Hakkınız size teslim edilebilir. Şans sizden yana olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde pozitif paylaşımlar artıyor. Keyifli görüşmeler yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün Ay Koç burcunda ilerlediği için gün içinde fevri tavırlardan ve acelecilikten kaçının. Olaylara ve durumlara aniden yükselerek net tepkiler verebilirsiniz. Pişman olacağınız sözler söylememeye dikkat edin. Aile ilişkileri ön planda olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün güne kafa karışıklıklarınızı bitirerek başlayabilirsiniz. Duygularınızda veya düşüncelerinizde netleştiğinizi hissedebilirsiniz. Eski dostlarınızla bir araya gelebilir veya bir yolculuk planı yapabilirsiniz. İletişim trafiğiniz hızlanıyor.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün para trafiğiniz hızlanıyor, hem ihtiyaç odaklı hem keyfi harcamalar yapabilirsiniz. Kendi istekleriniz ve kendi duygularınızla ilgili daha sabırsız olabileceğiniz bir gün. İçinizden geldiği gibi hareket edebilirsiniz. Akşam saatlerinde hassasiyetleriniz artabilir.



