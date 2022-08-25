Popüler şans oyunlarından biri olan Süper Loto çekilişi, şans oyunu severlerin ilgi odağında yer alıyor. 25 Ağustos akşam saatleri itibarıyla çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Peki 25 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişinin kuralları neler? İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

25 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



