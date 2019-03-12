"25 Aralık Panorama Müzesi"ne eser desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanan, "25 Aralık Panorama Müzesi"nde sergilenmek üzere çeşitli belge, madalya, berat, silah ve kılıç bağışlayan 19 kişiyle protokol imzaladı.

Antep Kalesi yakınlarına, 12 metre yükseklikte, 113 metre uzunluğunda panoramik yağlı boya çalışması olacak 25 Aralık Panorama Müzesi'nde, Antep Harbi’nde düşmanla göğüs göğüse çarpışan kahramanların aileleri tarafından yıllardır özenle saklanan nadide eserlerin bağışlanması dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziantep Sanat Merkezi'nde düzenlenen, 25 Aralık Panorama Müzesi için bağış yapan hayırseverlere teşekkür programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, gazi şehrin onurlu tarihiyle gurur duyduğunu belirtti.

Müzenin bireysel olarak yapılan bir iş olmadığını, ortaya çıkan eserin bu şehrin nasıl bir beşeri sermayesi olduğunun göstergesi olacağını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Yarın çocuklarımız müzemizi dolaştığında o koleksiyondan küçücük bir parçayı, o döneme dair önemli eserleri görmesi çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk'ün ıslak imzasını bir gazinin yıllarca saklaması, bir aile için büyük bir onur. Tüfekçi Yusuflardan, nalbantlardan başlayan büyük bir serüven var. Bu müzede bütün şehrin gazi olduğu ikinci bir Çanakkale var. Kitaplardan öğrenemeyecek kadar büyük bir eser var. Bunu geleceğe taşımak hepimizin boynunun borcuydu. Bunu yapmak için bir başkan olarak 'Bismillah' dedim ama böyle bir ekip olmasaydı, böyle güzel torunlar olmasaydı, kültürel mirası koruyan beşeri sermaye olmasaydı panoramik müzeyi ortaya çıkaramazdık. Rus Ressam Aleksander Samsonov Panorama 25 Aralık Müzesini sanat eserine dönüştürdü. Tarihi sanatla birleştirdi."

Şahin, müzenin ana binasının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceğini aktardı.

Konuşmaların ardından Antep Harbi’nden kalan silahların müzede sergilenmesi için 19 bağışçıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin arasında protokol imzalandı.

