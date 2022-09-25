Şans Topu çekilişinin detayları merak konusu oldu. Her hafta çarşamba ve pazar günleri tamamlanan çekiliş, binlerce kişinin bir numaralı gündeminde yer aldı. Çekilişin sonucunda belli olan rakamlar, talihlilerine ödül kazandırıyor. Dilerseniz geçmiş sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Peki 25 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi 20.00'da başlayacak. Sonuçlar yaklaşık yarım saat sonra belli olacak.

25 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



