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25 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula

25.09.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günlerinde tamamlanıyor. Haftada üç defa tamamlanan Süper Loto çekilişinin binlerce oyuncusu bulunuyor. Çekiliş sonuçları, çekiliş başladıktan birkaç dakika sonra netleşiyor. Peki 25 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

25 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula

Süper Loto çekilişinin sonucu 25 Eylül akşam saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Dilerseniz Süper Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Peki 25 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...

25 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu sorgula

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULA

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. 25 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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