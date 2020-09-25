25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

25 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1601 oldu.
Son 24 saatte 112 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 1318 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 273 bin 282'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim."