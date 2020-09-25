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25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 20:08 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti, bin 665 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

25 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı

25 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1601 oldu.

Son 24 saatte 112 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1318 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 273 bin 282'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 1.665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim."

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