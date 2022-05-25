25 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgula

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta tamamlanıyor ve sonuçlar arama motorlarından araştırılıyor. Popüler şans oyununun çekilişinde çıkan şanslı rakamlar, talihlilerine ödül kazandırıyor. Peki 25 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş kuralları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aynı zamanda, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



