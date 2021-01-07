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25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?

07.01.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?

Motorlu kara taşıtlarının olmazsa olmaz parçalarından biri olan plakalar çeşitli rakam ve harflerin birleşiminden oluşur. Bu rakam ve harf gruplarından biri olan ve plakanın başında yer alan çift haneli sayı da o plakanın kayıtlı olduğu ili gösterir. Mesela 25 plaka imi, ülkemizde bulunan 81 farklı plaka iminden biridir. Peki hangi şehirdeki araçlar 25 plaka koduna sahip, 25 nerenin plakası?

Tüm motorlu kara taşıtlarının ön ve arka kısmında, değişik harf ve rakamlardan oluşan plakalar yer alır. Yedi veya sekiz haneden oluşan bu plakaların adeta araçların kimlik numarası olduğu söylenebilir. Araçlar için büyük öneme sahip olan plakaların kullanılması, trafikte düzen ve emniyetin sağlanması için gerekli ve zorunludur. Bu yüzden de trafiğe çıktığımız zaman pek çok araç plakası ile karşı karşıya kalırız. Bu plakaların büyük bir kısmı bulunduğumuz şehre kayıtlı olsa da bir kısmı farklı şehirlere kayıtlı olabilir. Farklı plaka imlerinin yer aldığı plakaları gördüğümüzde doğal olarak bu plakaların hangi şehirlere ait olduğunu merak ederiz. Her araç için özel olan plakaların ilk iki hanesini oluşturan plaka kodu sayesinde ise bu sorumuzun cevabına kolaylıkla ulaşarak merakımızı giderebiliriz. Ülkemizde 81 il bulunduğu için de trafikte 81 farklı plaka kodu ile karşılaşmamız mümkündür. 25 plaka kodu yurdumuzun hangi şehrine ait, 25 plakası hangi ilde kullanılıyor? 25 plaka koduna dair tüm detaylar...

25 Nerenin Plaka Kodu?

25 plaka kodu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık üçüncü şehri olan Erzurum iline aittir. Erzurum ilimizin 20 ilçesi bulunur ve bu ilçelerin her birine kayıtlı olan plakalar 25 ile başlayıp çeşitli harf gruplarıyla devam eder. Erzurum Merkez, Aşkale, Oltu, Hınıs, İspir, Horasan ve Pasinler ilçelerine ait plaka kodu harf grupları alfabetik sıraya göre şöyledir:

Erzurum Merkeze Ait Plaka Harf Grupları:

25 AC / AZ 001 – 999

25 C / D 0001 – 1000

25 D 0001 – 9999

25 DA / DL 001 – 999

25 DR / DS 001 – 999

25 DV / DZ 001 – 999

25 EE / EN 001 – 999

25 ER / EZ 001 – 999

25 FC / FD 001 – 999

25 FF / FL 001 – 999

25 M 0001 – 9999

25 T 0001 – 9999

Aşkale İlçesine Ait Plaka Harf Grupları:

25 C 1001 – 1500

25 D 9000 – 9199

25 DT 001 – 999

25 FA 001 – 999

25 RA 001 – 999

25 RC 001 – 999

25 RD / RF 001 – 999

25 RH 001 – 999

25 RK / RL 001 – 999

25 RN 001 – 999

25 RP / RZ 001 – 999

Oltu İlçesine Ait Plaka Harf Grupları:

25 C 2000 – 2500

25 D 9500 – 9699

25 DN 001 – 999

25 DU 001 – 999

25 EA 001 – 999

25 EP 001 – 999

25 FE 001 – 999

25 NA / NZ 001 – 999

25 T 5000 – 5500

Hınıs İlçesine Ait Plaka Harf Grupları:

25 D 9700 – 9899

25 DP 001 – 999

25 KA / KZ 001 – 999

25 T 5501 – 5535

İspir İlçesine Ait Plaka Harf Grupları:

25 D 9900 – 9999

25 EC / ED 001 – 999

Horasan İlçesine Ait Plaka Harf Grupları:

25 D 9300 – 9499

25 HA / HZ 001 – 999

25 T 6000 – 6250

Pasinler İlçesine Ait Plaka Harf Grupları:

25 D 9200 – 9299

25 PA 001 – 999

25 T 6250 – 6500

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