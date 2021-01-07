25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?

Tüm motorlu kara taşıtlarının ön ve arka kısmında, değişik harf ve rakamlardan oluşan plakalar yer alır. Yedi veya sekiz haneden oluşan bu plakaların adeta araçların kimlik numarası olduğu söylenebilir. Araçlar için büyük öneme sahip olan plakaların kullanılması, trafikte düzen ve emniyetin sağlanması için gerekli ve zorunludur. Bu yüzden de trafiğe çıktığımız zaman pek çok araç plakası ile karşı karşıya kalırız. Bu plakaların büyük bir kısmı bulunduğumuz şehre kayıtlı olsa da bir kısmı farklı şehirlere kayıtlı olabilir. Farklı plaka imlerinin yer aldığı plakaları gördüğümüzde doğal olarak bu plakaların hangi şehirlere ait olduğunu merak ederiz. Her araç için özel olan plakaların ilk iki hanesini oluşturan plaka kodu sayesinde ise bu sorumuzun cevabına kolaylıkla ulaşarak merakımızı giderebiliriz. Ülkemizde 81 il bulunduğu için de trafikte 81 farklı plaka kodu ile karşılaşmamız mümkündür. 25 plaka kodu yurdumuzun hangi şehrine ait, 25 plakası hangi ilde kullanılıyor? 25 plaka koduna dair tüm detaylar...
25 plaka kodu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık üçüncü şehri olan Erzurum iline aittir. Erzurum ilimizin 20 ilçesi bulunur ve bu ilçelerin her birine kayıtlı olan plakalar 25 ile başlayıp çeşitli harf gruplarıyla devam eder. Erzurum Merkez, Aşkale, Oltu, Hınıs, İspir, Horasan ve Pasinler ilçelerine ait plaka kodu harf grupları alfabetik sıraya göre şöyledir:
25 AC / AZ 001 – 999
25 C / D 0001 – 1000
25 D 0001 – 9999
25 DA / DL 001 – 999
25 DR / DS 001 – 999
25 DV / DZ 001 – 999
25 EE / EN 001 – 999
25 ER / EZ 001 – 999
25 FC / FD 001 – 999
25 FF / FL 001 – 999
25 M 0001 – 9999
25 T 0001 – 9999
25 C 1001 – 1500
25 D 9000 – 9199
25 DT 001 – 999
25 FA 001 – 999
25 RA 001 – 999
25 RC 001 – 999
25 RD / RF 001 – 999
25 RH 001 – 999
25 RK / RL 001 – 999
25 RN 001 – 999
25 RP / RZ 001 – 999
25 C 2000 – 2500
25 D 9500 – 9699
25 DN 001 – 999
25 DU 001 – 999
25 EA 001 – 999
25 EP 001 – 999
25 FE 001 – 999
25 NA / NZ 001 – 999
25 T 5000 – 5500
25 D 9700 – 9899
25 DP 001 – 999
25 KA / KZ 001 – 999
25 T 5501 – 5535
25 D 9900 – 9999
25 EC / ED 001 – 999
25 D 9300 – 9499
25 HA / HZ 001 – 999
25 T 6000 – 6250
25 D 9200 – 9299
25 PA 001 – 999
25 T 6250 – 6500
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