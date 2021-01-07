25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?

Tüm motorlu kara taşıtlarının ön ve arka kısmında, değişik harf ve rakamlardan oluşan plakalar yer alır. Yedi veya sekiz haneden oluşan bu plakaların adeta araçların kimlik numarası olduğu söylenebilir. Araçlar için büyük öneme sahip olan plakaların kullanılması, trafikte düzen ve emniyetin sağlanması için gerekli ve zorunludur. Bu yüzden de trafiğe çıktığımız zaman pek çok araç plakası ile karşı karşıya kalırız. Bu plakaların büyük bir kısmı bulunduğumuz şehre kayıtlı olsa da bir kısmı farklı şehirlere kayıtlı olabilir. Farklı plaka imlerinin yer aldığı plakaları gördüğümüzde doğal olarak bu plakaların hangi şehirlere ait olduğunu merak ederiz. Her araç için özel olan plakaların ilk iki hanesini oluşturan plaka kodu sayesinde ise bu sorumuzun cevabına kolaylıkla ulaşarak merakımızı giderebiliriz. Ülkemizde 81 il bulunduğu için de trafikte 81 farklı plaka kodu ile karşılaşmamız mümkündür. 25 plaka kodu yurdumuzun hangi şehrine ait, 25 plakası hangi ilde kullanılıyor? 25 plaka koduna dair tüm detaylar...