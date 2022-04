On Numara çekilişinde çıkacak şanslı numaralar, sahibine ödül kazandıracak. Dolayısıyla On Numara çekilişinin sonuçları, 25 Nisan'ın akşam saatlerinde araştırılıyor. Peki 25 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekilişinin sonucu nereden sorgulanır? İşte detaylar...

25 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçları ve diğer çekilişlerin sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulanabilir. On Numara çekilişi 20.30'da başlıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.