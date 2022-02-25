25 Şubat 2022 Cuma hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 25 Şubat - 29 Şubat İstanbul'da hava durumu...

25 Şubat 2022 Cuma günü hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre

bugün Ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışındaki bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış bekleniyor. Öte yandan gün içerisinde dışarıya çıkacak birçok vatandaş 25 Şubat 2022 Cuma hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 25 Şubat 2022 Cuma hava durumu ile 25 Şubat - 29 Şubat İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.

25 ŞUBAT 2022 HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde kendini gösterecek.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 11°C

Çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeveği tahmin ediliyor.

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA °C, 17°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



