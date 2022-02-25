25 Şubat 2022 Cuma hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 25 Şubat - 29 Şubat İstanbul'da hava durumu...

25 Şubat 2022 Cuma günü hava tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre
bugün Ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışındaki bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde yağış bekleniyor. Öte yandan gün içerisinde dışarıya çıkacak birçok vatandaş 25 Şubat 2022 Cuma hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı için internete araştırma yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile 25 Şubat 2022 Cuma hava durumu ile 25 Şubat - 29 Şubat İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.
Çok bulutlu ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde kendini gösterecek.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ °C, 11°C
Çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeveği tahmin ediliyor.
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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