25 şubat- 3 mart haftalık burç yorumları

KOÇ 25 Şubat-3 Mart haftasına başladığınızda maddi konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Borçlarınız, ödemeleriniz için harekete geçebilirsiniz. Hafta ortası enerjiniz artıyor. İyimser olacağınız bir dönem geçirebilirsiniz. Olumlu haberler alabilirsiniz. Akademik konularınız, yurt dışı işleriniz varsa Salı gününü başvuru veya evrak teslim etmek için değerlendirebilirsiniz. Yeni eğitimlere merak salabilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konular daha fazla ilginizi çekebilir. Zaman zaman gergin olabileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle Çarşamba ve Perşembe sabahı bunu hissedebilirsiniz. Perşembe sabahından sonra kariyeriniz ve geleceğiniz için enerjinizi harcayabilirsiniz. Yöneticinizle konuşmak, fikirlerinizi dile getirmek için uygun bir zaman dilimidir. İş başvurusu veya görüşmesi için de değerlendirebilirsiniz. Çalışmıyorsanız hedefleriniz, hayalleriniz için eyleme geçebilirsiniz. Bu etkiler Cuma ve Cumartesi de etkili olacak. 1 Mart Cuma Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar çevrenizde adeta parlayacağınız bir dönem sizleri bekliyor. Bu dönemi çok iyi değerlendirin. Maddi ve manevi olarak şansınız açık olacak. Pazar günü enerjiniz daha da yükseliyor. Arkadaşlarınızla planlar yapabilirsiniz. Sosyal yönünüz ortada olacaktır. Şansınız açık, yapmak istedikleriniz için gündüz saatlerini tercih edebilirsiniz. Pazar akşamı sert etkiler hakim olacak.

BOĞA 25 Şubat-3 Mart haftasına başladığınızda ilişkiniz ve evliliğiniz gündemde olabilir. Eşinizle, sevgilinizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Gösterdiğiniz ilgiyi karşı taraftan da aynı şekilde görmek isteyebilirsiniz. Ortaklıkla yönettiğiniz işiniz varsa yeni projeler karşınıza gelebilir. Hafta ortası vaktinizi finansal durumunuza ayırabilirsiniz. Harcamalarınızı kısmak isteyebilirsiniz. Kredi başvurusu yapmayı düşünebilirsiniz. Kronik rahatsızlığınız varsa doktorunuz ameliyat konularını gündeme getirebilir. Çarşamba ve Perşembe günleri maddi durumunuzla ilgili gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Perşembe sabahından sonra enerjiniz yükseliyor. Güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uluslararası işleriniz varsa olumlu sonuçlanabilir. Akademik hayatınızda da pozitif bir zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına yeni eğitimler araştırabilirsiniz. Bu pozitif enerjiler Pazar’a kadar etkisini sürdürecek. 1 Mart Cuma günü Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar kariyer hayatınızda altın döneminizi yaşayabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Mevcut işinizde terfi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız gelecekteki planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. Pazar günü aklınızda kariyerinizle ilgili konular olabilir. Bazılarınız evden çalışmak zorunda olabilir. Sabah saatleri olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akşama yaklaşırken gerginlikler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER 25 Şubat-3 Mart haftasına başladığınızda çalışma hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Yönettiğiniz ekiple daha fazla çalışmanız gereken zamanlar olabilir. Enerjiniz düşük olabilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Hafta ortası evlilik ve ilişki konularınız gündemde olacaktır. Partnerinizden size karşı daha anlayışlı ve romantik olduğunu görebilirsiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa güzel işler karşınıza çıkabilir. Yalnız Çarşamba ve Perşembe sabahları eşinize, sevgilinize karşı gergin olabilirsiniz. Özellikle söyledikleriniz kalp kırabilir. Perşembe sabahından itibaren maddi konularınız gündeme gelebilir. Borçlarınızı kapatmak için harcamalarınızı kısabilirsiniz. Miras meselesi varsa yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konular Pazar gününe kadar vaktinizi alabilir. 1 Mart Cuma Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar eğitim hayatınızda şansınız artabilir. Yurt dışı başvurularınızda olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Seyahatlerinizde tanışacağınız birine gönlünüzü kaptırabilirsiniz. Pazar günü farklı konulardaki eğitimler ilginizi çekebilir. Yeni eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz. Olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Astroloji, felsefe gibi konular daha fazla ilgilinizi çekebilir. Akşama yaklaşırken sert etkiler devrede olacak. Seyahat ediyorsanız dikkatli olmanızda fayda var.

YENGEÇ 25 Şubat-3 Mart haftasına başladığınızda aşk hayatınız ve çocuğunuz odak noktanız olabilir. Partnerinize karşı tutkulu ve sahiplenici bir yapınız olabilir. Aşkı doyasıya yaşayacağınız zamanlar geçirebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili beklentiniz varsa olumlu haber hafta başı gelebilir. Hafta ortasında enerjiniz biraz azalıyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken birkaç gün içerisinde olacaksınız. Çalıştığınız ortamda yoğun olabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe sabahı gergin bir zaman diliminde olacağız. Sizler iş ortamında bu durumu yaşayabilirsiniz. Vereceğiniz tepkiler hoş karşılanmayabilir. Artık bazı konulara sabretmek istemeyebilirsiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat etmelisiniz. Perşembe sabahından sonra enerjiniz artıyor. İlişkiniz ve evliliğiniz ön plana çıkabilir. Eşinizle, sevgilinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. İşinizi ortaklıkla yürütüyorsanız yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Bu durum Pazar’a kadar hakim olacak. 1 Mart Cuma günü Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar finansal konularınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Büyük miktarda bir para elinize geçebilir. Miras ile ilgili konunuz varsa lehinize sonuçlanabilir. Pazar günü borçlarınıza vakit ayırabilirsiniz. Gelir ve giderinizdeki dengesizliği bitirmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde daha olumlu bir enerji varken akşama doğru zorlu enerjiler hakim olacak. Yapmak istedikleriniz varsa gündüzü tercih etmelisiniz.

ASLAN 25 Şubat-3 Mart haftasına başladığınızda ailenize odaklanabilirsiniz. Onlara daha fazla vakit harcamanız gereken bir süreç yaşayabilirsiniz. Bazılarınız ev değişikliği yapmayı düşünebilir. Yeni ev bakmak için hafta başını değerlendirebilirsiniz. Hafta ortası şansınız çok açılıyor. Aşk hayatınız, çocuğunuz gündeminizde olacaktır. Sevdiğiniz kişiyle birbirinize tutkuyla bağlanabilirsiniz. Aranızdaki çekim eskisinden daha da güçlü olabilir. Çocuğunuz için bir beklentiniz varsa hayırlı haberi alabilirsiniz. Sadece Çarşamba ve Perşembe sabahı sert etkiler devrede olacak. Sevdiklerinize karşı söyledikleriniz yaralayıcı olabilir. Bu güzel enerjiyi tersine çevirmeyelim. Perşembe sabahından sonra enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerde olacaksınız. Çalışma ortamınızda daha disiplinli ve fazla çalışmanız gereken işler karşınıza gelebilir. Bu konular Pazar’a kadar gündeminizde olabilir. 1 Mart Cuma günü Venüs Kova burcuna geçiş yapıyor. 26 Mart’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun ilişkisi olanlar evlilik tekliflerine artık hazırlanabilir. Güzel bir etki almaktasınız. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa yeni projelere imza atabilirsiniz. Pazar günü enerjinizi sevgilinize ve eşinize ayırabilirsiniz. Özellikle gündüz saatleri romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Sevgiyi sonuna kadar hissedeceğiniz bir gündesiniz. Sadece akşam saatlerinde biraz gerginlikler yaşanabilir.

BAŞAK 25 Şubat-3 Mart haftasına başladığınızda tempolu zamanlara hazırlıklı olun. Çalışıyorsanız iletişim yönünüz size güzel gelişmeler yaratacaktır. Kurduğunuz kontaklar yeni fırsatları önünüze çıkartabilir. Eğitim hayatınızda da olumlu gelişmeler yaşanabilir. Kardeşiniz, akrabalarınızla ilgili haberler alabilirsiniz. Hafta ortasında daha sakin bir enerji hakim olacak. Ailenize vakit ayırabilirsiniz. Sağlık problemlerinde yardımcı olmanız gerekebilir. Evinizde de değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe sabahı gergin etkiler altında olacaksınız. Ailenize karşı sert tepkiler verebilirsiniz. Söylediğiniz sözlerde dikkatli olun, geri dönüşü olmayabilir. Perşembe sabahından sonra şansınız açılıyor. Aşk hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Çocuğunuza odaklanmanız gerekebilir. Onu mutlu edecek şeyler yapabilirsiniz. Bu konularınız Pazar gününe kadar etkili olacaktır. 1 Mart Cuma Venüs Kova burcuna geçiş yapıyor olacak. 26 Mart’a kadar ofis ortamında elde ettiğiniz başarılarla parlayabilirsiniz. Yönetici pozisyonuna yükselebilirsiniz. Maddi olanakları fazla olan bir teklif alabilirsiniz. Sağlık problemleriniz de iyi yönde gelişmeler kaydetmeye başlayacak. En güzeli ise ruhen pozitif olacaksınız. Karamsarlık yerine yüzünüz hep gülecek. Yeni bir evcil hayvan edinmeyi düşünebilirsiniz. Pazar sabahı güzel etkiler altında olacaksınız. Akşamki sert etkilere dikkat ederseniz haftayı güzel kapatıyorsunuz.

TERAZİ 25 Şubat-3 Mart haftasına başladığınızda gelirinize odaklanacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Mevcut kazandığınız paranın size yetmediğini düşünebilirsiniz. Yeni gelir kaynakları veya işler araştırabilirsiniz. Hafta ortasında iletişim trafiğiniz artıyor. Yoğunluktan bazen kendinizi ihmal edebilirsiniz. Çalışıyorsanız telefonlarınız susmayabilir. Eğitim hayatınızda da tempolu zamanlar geçirebilirsiniz. Kültürel etkinliklere vakit ayırabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe sabahı zorlu etkiler devrede olacak. İnsanlarla iletişim kurarken gergin olmanız tepki çekebilir. Perşembe sabahından sonra daha huzurlu bir enerji hakim olacak. Ailenize ve evinize vakit ayırabilirsiniz. Uzun zamandır vakit bulamadığınız ev işleri için harekete geçebilirsiniz. Aile bireylerinin size ihtiyacı olacağı durumlar olabilir. Bu etkiler Pazar’a kadar devam edecektir. 1 Mart Cuma günü Venüs Kova burcuna giriş yapıyor. 26 Mart’a kadar hayatınızın her evresinde şansınız çok açık olacak. Bu dönem olmaz dediğiniz her şey gerçek olabilir. Aşk hayatınızda da hareketli, tutkulu bir dönem başlıyor olacak. Çocuğu olmayanlar varsa bu dönem denemeleri hayırlı haberi almalarına destek olabilir. Pazar günü aşkınıza ve çocuğunuza vakit ayırabilirsiniz. Sabah saatleri romantik anlar geçirebilirsiniz. Akşama doğru zorlu görünümler devreye girecek. Kısa sürecek bu etkide kalp kırmamaya dikkat edin.

AKREP 25 Şubat-3 Mart haftasına başladığınızda enerjiniz yüksek olacaktır. Kendinize önem vereceğiniz bir hafta başı sizleri bekliyor. Uzun zamandır ertelediklerinizi yapmak için harekete geçebilirsiniz. Görünümünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Hafta ortası maddi durumunuz gündeminizde olabilir. Gelirinizi arttıracak gelişmeler olabilir. Çarşamba ve Perşembe sabahı sert etkiler devredeyken parasal işlemlerinizde sorunlar oluşabilir. Perşembe sabahından sonra ise kardeşiniz, akrabalarınız odak noktanız olabilir. İletişim trafiğiniz yoğun olabilir. Eğitim hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu durumlar Pazar gününe kadar gündeminizde olabilir. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar ailenizi ilgilendiren bir durum söz konusuysa mutlu olacağınız bir gelişme yaşayabilirsiniz. Aileye yeni bir birey katılacağını öğrenebilirsiniz. Ev gibi gayrimenkul yatırım planınız varsa bu dönem sonuçlandırabilirsiniz. Pazar günü özellikle gündüz saatlerinde güzel etkiler hakim olacak. Yakınlarınızla vakit geçirmek sizi mutlu edecektir. Akşam saatlerine gelirken zorlu açılar etkili olacak. Tepkilerinizde dikkatli olmalısınız.

YAY 25 Şubat-3 Mart haftasına başladığınızda kendinizi biraz bitkin hissedebilirsiniz. Enerjinizin düşük olması sağlık sorunlarınızdan da kaynaklanabilir. Geçmişe takıldığınız zamanlar olabilir. Rüyalarınız haberci olabilir. Sezgilerinizin güçlü olduğu zamanlardasınız. Hafta ortası ise enerjiniz düzeliyor. Size mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Zamanınızın çoğunu kendinize ve yapmak istediğiniz şeylere ayırabilirsiniz. Partnerinize daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe sabahı sert zamanlar içinde olacağız. Söylediğiniz sözler o anın stresiyle yaralayıcı olabilir. Perşembe sabahından sonra bu etki gidiyor. Yerini maddi gelişmeler yaşayacağınız bir süreç alıyor. Gelirinizde artış olacağına dair haberler alabilirsiniz. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Yeni bir yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Bu güzel etkiler Pazar’a kadar sizinle olacaktır. 1 Mart Cuma Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar eğitim hayatınızda parlayacağınız bir dönemde olacaksınız. İnsan ilişkisine dayanan sektörlerde çalışıyorsanız tahmininizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Lükse düşkün olabilirsiniz. Değerli elektronik aletlere harcama yapabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili hayırlı bir haber alabilirsiniz. Pazar günü sosyal yanınız devrede olacak. Kültürel etkinliklere katılmak isteyebilirsiniz. Akşama ilerlerken kısa süreli de olsa sinirleriniz gerilebilir.

OĞLAK 25 Şubat-3 Mart haftasına başladığınızda şansınız açık, güzel etkiler altındasınız. Başarılarınız, bulunduğunuz topluluklarda konuşulabilir. Dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Hafta ortası ise enerjiniz azalıyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Psikolojik olarak da kararsız kaldığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe sabahı zorlu etkilerin altında olacağız. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa şiddetlenebilir, kendinizi ihmal etmeyin. Perşembe sabahıyla beraber enerjiniz artıyor. Güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kendinize daha fazla zaman ayırmalısınız. İşiniz veya yakınlarınız için harcadığınız süreyi artık kendinize ayırmanın vakti geldi. Stilinizde, saçınızda değişikler yapabilirsiniz. Sadece Cuma akşamı bu değişiklik için ideal olmayabilir. Bu konularınız Pazar’a kadar odak noktanız olacaktır. Cuma 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna giriş yapıyor olacak. 26 Mart’a kadar tahmin edemeyeceğiniz güzellikte bir maddi kaynak bulabilirsiniz. Maaşınızda veya aldığınız primde artış olabilir. Pazar günü olumlu etkiler altındasınız. Yapmak istediklerinizi ertelemek yerine gündüz saatlerinde harekete geçebilirsiniz. Akşama doğru sert görünümler hakim, internet üzerinden harcama yapmanız iyi bir fikir olmayabilir.

KOVA 25 Şubat-3 Mart haftasına başladığınızda kariyer hayatınız ön planda olabilir. Yöneticinizle görüşmek istiyorsanız hafta başı idealdir. Beklentilerinizi veya sorunlarınızı dile getirebilirsiniz. Yeni iş teklifleri de kapınızı çalabilir. Hafta ortası ise şansınız açılıyor. Sosyal ortamlarda vakit geçirebilirsiniz. Dostlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe sabahı gergin olabilecek zamanlarda olacaksınız. Yakınlarınıza karşı takındığınız sert tavır eleştiriler almanıza neden olabilir. Perşembe sabahından sonra bu etkiler geçse de sizlerin sağlığınıza dikkat etmesi gereken bir dönem başlıyor. Mevcut bir hastalığınız varsa ilerleyebilir. Psikolojiniz de geçmişteki olaylara takıldıkça karışık bir hal alabilir. Cuma akşamı sağlığınızda ani bir durum oluşabilir. Bahsedilen konular Pazar’a kadar sizi etkileyebilir. 1 Mart Cuma Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar adeta hayatınızda parladığınız bir döneme giriyorsunuz. Başarılarınızın karşılığını alabilirsiniz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olacağınız bir dönemdesiniz. Size bakan bir daha bakabilir. Yalnızsanız bu dönem aşkı bulabilirsiniz. İlişkiniz varsa partnerinizle daha tutkulu bir ilişki yaşayabilirsiniz. Pazar günüyle beraber enerjiniz yükseliyor. Gündüz saatlerinde sizi mutlu edecek şeylere hazır olun. Sadece akşam olduğunda gergin hissedebilirsiniz.