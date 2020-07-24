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25 Temmuz 2020 Cumartes günlük burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

25 Temmuz 2020 günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

25 Temmuz 2020 Cumartes günlük burç yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
25 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

25 Temmuz 2020 Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkilerde hassasiyetleri göz önünde bulundurmalı, kırıcı tavırlardan kaçınmalısınız. Gözünüzde büyüttüğünüz bir durum, özünde düşündüğünüzden farklı bir noktada olabilir. Şifa bulma, iyileşme ve birilerine iyi gelme gündemde.

25 Temmuz 2020 Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iş ve özel hayatınız arasında denge kurmakla ilgilenebilir, iş hayatında istek ve hedefleriniz doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Keyfi hareket edebilir, beslenmede keyfi davranabilirsiniz.

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25 Temmuz 2020 Cumartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün güne daha canlı başlayabilirsiniz. Günün ilk yarısından itibaren iletişim trafiği içinde olabilir, düşünceleriniz doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Günün ilerleyen saatleriyle ilişkilerde ilgi ve değer görme isteği artabilir. Duygu tabanlı ilişkiler iyi gelebilir.

25 Temmuz 2020 Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ev içindeki düzenleme ve tadilatlar, eksikleri tamamlama ile ilgilenebilirsiniz. Aile içinde yardımlaşmalar söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde yaşamınızda eksikliğini hissettiğiniz durumlara takılıp, motivasyonu düşürebilirsiniz. Koşullardan keyif alma ve pozitif olma zamanı.

20 - 26 TEMMUZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

25 Temmuz 2020 Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün güne hızlı başlayabilir, daha canlı hissedebilirsiniz. Günün ilk yarısı boyunca planlarınızı hayata geçirebilir, adımlar atabilirsiniz. İlişkilerde beklentileri bulmak önem kazanabilir. Sürpriz hediyeler alabilirsiniz. Kelimelerinizde ve iletişiminizde seçici olma zamanı.

25 Temmuz 2020 Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkilerle ilgili duygu ve istekleriniz önem kazanırken, sahip olma; elde etme arzuları artabilir. Finansal konularla ilgili tasarı ve planlamalar, eşle veya ortakla birlikte finansal konuşmalar ve kararlar içinde olabilirsiniz. Borç verme-alma, borçlanma konuları gündeme gelebilir.

25 Temmuz 2020 Cumartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yaşama dair istekleriniz, bir ihtiyaç haline dönüşebilir. İstek ve beklentilerinizle ilgili daha dürtüsel davranabilir, günün ikinci yarısında değişken bir ruh halinde olabilirsiniz. Görüntünüzle ilgili değişiklik isteği, arayışı olabilir.

2020 TEMMUZ AYI AYLIK BURÇLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

25 Temmuz 2020 Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün günün ilk yarısında sorgulama ve merak duygusuyla hareket edebilir; yaşamı veya olayları, geleceği sorgulayabilirsiniz. İdealleriniz, hayalleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda ilerleme isteği artabilir. Eğitimde bir süreci tamamlama, eğitimle ilgili bir kararsızlığı bitirme, yeni eğitim planları gündemde olabilir.

25 Temmuz 2020 Cumartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün güne daha motive olarak, pozitif enerjiyle başlayabilirsiniz. Sosyal çevreden güzel haberler alabilir, keyif verici konuşmalar yapabilirsiniz. Gelecek planları ve ileriye dair yatırım, kazanç, borçlanma konuları bir süredir gündeminizdeyken bugünlerde netleşme sağlanabilir.

20 - 26 TEMMUZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

25 Temmuz 2020 Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iş ve kariyerle ilgili, ev düzeni ve yaşam alanınızla ilgili eksik ve problemlere odaklanabilir; her alanda şartların iyileşmesi isteğinde olabilirsiniz. Ebeveynlerin sağlık destekleri gündeme gelebilir. Geleceğe dair düşünceleriniz değişkenlik gösterebilir.

25 Temmuz 2020 Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün günün ilk yarısında ilişkiler ve ortaklıklarda karşınızdakilerden adım ve teklif görebilir, yeni haberlerle güne başlayabilirsiniz. Günün ikinci yarısında kaza ve yaralanmalara dikkat. Kırıcı olmaktan kaçınmalı, abartılı hassasiyetler içinde olmamalıyız.

25 Temmuz 2020 Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün gerekli harcamalar yapabilir, gerekli borçlanmalara girebilirsiniz. İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda daha hassas olabilir, gün içinde alınganlıklar gösterebilirsiniz. Etrafınızın enerjisinden daha çok etkilenebilirsiniz.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

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