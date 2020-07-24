25 Temmuz 2020 Cumartes günlük burç yorumları

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

25 Temmuz günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

25 Temmuz 2020 Cumartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkilerde hassasiyetleri göz önünde bulundurmalı, kırıcı tavırlardan kaçınmalısınız. Gözünüzde büyüttüğünüz bir durum, özünde düşündüğünüzden farklı bir noktada olabilir. Şifa bulma, iyileşme ve birilerine iyi gelme gündemde.

25 Temmuz 2020 Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iş ve özel hayatınız arasında denge kurmakla ilgilenebilir, iş hayatında istek ve hedefleriniz doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Keyfi hareket edebilir, beslenmede keyfi davranabilirsiniz.

25 Temmuz 2020 Cumartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün güne daha canlı başlayabilirsiniz. Günün ilk yarısından itibaren iletişim trafiği içinde olabilir, düşünceleriniz doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Günün ilerleyen saatleriyle ilişkilerde ilgi ve değer görme isteği artabilir. Duygu tabanlı ilişkiler iyi gelebilir.