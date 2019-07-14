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25 ülkeden 50 ressam, Muş'u tuvale yansıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 08:56 | Son Güncelleme

MUŞ Valiliği'nin düzenlediği 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliği kapsamında bir hafta süreyle bölgeyi gezerek resim yapan 25 ülkeden gelen 50 sanatçı, eserlerini sergiledi.

25 ülkeden 50 ressam, Muş'u tuvale yansıttı

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ Valiliği'nin düzenlediği 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliği kapsamında bir hafta süreyle bölgeyi gezerek resim yapan 25 ülkeden gelen 50 sanatçı, eserlerini sergiledi.
Muş Valiliği, kentin tanıtımı için 'Uluslararası Dünya Sanatçılarının Gözüyle Muş' etkinliği düzenledi. Bir hafta süren etkinliğe 23 ülkeden 50 ressam katıldı. Valilik tarafından misafir edilen sanatçılar, Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek gördüklerini tuvale yansıttı. Misafir ressamların çizdiği resimler Selçuklu eseri Murat Köprüsü'nde sergilendi.
Misafir ettikleri 50 sanatçının Muş'un iyi niyet temsilcisi olarak görev yapacağını belirten Vali İlker Gündüzöz, "25 ülkeden gelen 50 sanatçı giderken bize 80-90 Muş temalı resim bırakacak. Bu resimlerle bizim arşivimizi kuvvetlendirdiler. Sanat, dostluk ve kardeşlik köprülerini geliştiren bu çalışma, tanıtım açısından faydalı oldu" dedi.
Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Kurucu Genel Başkanı Şükran Üstö, Muş'u tanımaktan mutlu olduklarını belirterek, misafir sanatçıların ülkelerinde kenti tanıtacaklarını söyledi.
Vali İlker Gündüzöz'ün misafir sanatçılara çeşitli hediyeler vermesinden sonra serginin açılışı yapıldı. Yabancı ressamların bir haftada hazırladığı resimler, davetlilerin beğenisini topladı.

FOTOĞRAFLI

25 ülkeden 50 ressam, Muş'u tuvale yansıttı25 ülkeden 50 ressam, Muş'u tuvale yansıttı25 ülkeden 50 ressam, Muş'u tuvale yansıttı25 ülkeden 50 ressam, Muş'u tuvale yansıttı

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