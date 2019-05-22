25 YILLIK EŞİNİ ÖLDÜREN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

* ANNELERİNİ ÖLDÜREN BABALARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Bağcılar'da 6 ay önce kendisinden boşanmak isteyen 25 yıllık eşi Meral Topcu'yu (45) sokak ortasında silahla ateş ederek öldüren Hakkı Topcu'nun (48) ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle yargılanmasına başlandı. Hakkı Topçu olay günü eşini boşanmaktan vazgeçirmek için yalvardığını, eşinin kendisine hakaret ettiğini savunarak, "Ben de tabanca ile eşime ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimin farkında değildim. Arkasından kendimi cezalandırmak için tabanca ile kafama sıktım. Ancak kurtarıldım. Keşke kurtulmasaydım. Pişmanım" dedi. Çiftin çocukları Salih ve Semih Topcu da babalarından şikayetçi olduklarını söyledi. "DÖNÜŞÜM O EVE OLMAYACAK, BEN ARTIK YOKUM' ŞEKLİNDE MESAJ ATTI"

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakkı Topcu ve taraf avukatlar ile müştekiler katıldı. Sanık Hakkı Topçu, Meral Topçu ile 25 yıllık evli olduklarını, eşinin bir hastanede çalıştığını kendisinin ise 2010 yılından beri işsiz olduğunu söyledi. Babasından gelen ekonomik yardım ile aile bütçesine katkıda bulunduğunu anlatan sanık Hakkı Topçu, " Her ailede olduğu gibi aramızda tartışmalar olsa da ayrılmamızı gerekçtirecek bir sorunumuz yoktu. 21 Eylül 2018 tarihinde öncede olduğu gibi araba ile kendisini iş yerine bıraktım. Aynı gün benim telefonuma 'Dönüşüm o eve olmayacak, ben artık yokum' şeklinde mesaj attı. Dönüşünde de Bağcılar'da bulunan annesinin evine gitti. Telefonlarımı açmadı. Annesinin gidişinden 15-20 gün sonra da oğlum Semih'te annesinin gittiği evde kalmaya başladı, arada yanıma geliyordu. Eşim evden ayrıldıktan sonra yakın akrabalara ulaşmaya çalıştım. Eşimin kardeşi ile konuşmalarımız oldu. Eşim ikna olmadı. Aile büyüğümüzün bulunduğu ortamda eşim ile bir araya geldik, ancak kendisi ikna olmadı" dedi.

"OLAN BİTENDEN PİŞMANIM"

"Eşimin bana boşanma davası açtığını e-devletten gördüm" diyen sanık Topcu, "Sabah erkenden eşinin kaldığı kayınpederimin evinin önüne gittim. Kendisi dışarı çıkınca yine barışmamızı ve eve dönmesi için kendisine yalvardım. Eşimin çalıştığı hastaneye gittim, 'Davadan vazgeç, evimize dönelim' dedim. O da vazgeçmeyeceğini söyledi. Eşimin akrabalarına telefon ile ulaşmaya çalıştım, bir kısmı telefonu açmadı, bir kısmı da 'Bu iş bitmiştir' dedi. Bu ruh haliyle olay günü arabam ile eşimin kaldığı annesinin evinin yakınına gittim. Arabanın içerisinde 10-15 dakika bekledim. Eşim kapıdan çıkınca arkasında koştum. 'Davadan vazgeç aramızda küslük yok beraber evimize gidelim' diyerek yalvardım. O da bana 'Bu iş bitti, 25 yılımı yedin, n... ş....siz' diye hakaret edince ben de 'Öyle mi ?' diyerek dedemden kalma tabanca ile eşime ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimin farkında değildim. Arkasından kendimi cezalandırmak için tabanca ile kafama sıktım. Ancak kurtarıldım. Keşke kurtulmasaydım. Olan bitenden pişmanım" diye konuştu.