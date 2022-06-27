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250 kiloluk domuzu vurup fotoğraf çektirdiler! Tarladan çıkartmak ise saatler sürdü

27.06.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarla sahiplerinden gelen şikayetler çoğalınca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğünden alınan izin ile bölgedeki avcılar harekete geçti. Mısır tarlalarına büyük zarar veren yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki domuz vurularak öldürüldü. Tarladan çıkarılması saatler süren dev domuz ile avcılar fotoğraf çektirdi.

250 kiloluk domuzu vurup fotoğraf çektirdiler! Tarladan çıkartmak ise saatler sürdü

Aydın’ın Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi’nde mısır tarlalarınna verilen zararlar çiftçiyi isyan ettirdi. Artan şikayetler sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğünden alınan izin ile bölgedeki avcılar harekete geçti. Mahalle yakınlarındaki mısır tarlalarında domuz sürüsünün olduğu tespit edildi.

250 KİLOLUK DEV DOMUZ

Avcılar tarafından tarla içinde devam eden sürek avı sırasında avcılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki dev domuzla karşılaştı. Sürek avına katılan avcılar Servet Tarkan, Özhan Bayar ve Zafer Sarıoğlu, Yamalak Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Şevket Ögür himayesinde çalışmalar neticesinde mısır tarlalarına büyük zarar veren dev domuzu vurdu.

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SAATLER SONRA ÇIKARTILABİLDİ

Tarla içinde vurulan domuz avcılar tarafından uzun süren uğraşlar sonucunda tarla dışına çıkartıldı.

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"HER GÜN ŞİKAYETLER ALIYORUZ"

Aydın’ın birçok ilçesinden domuz zararıyla ilgili çiftçilerden şikayet geldiğini anlatan avcı Servet Tarkan, "Çiftçiler tarlalarını bin bir emek ile ekip biçiyorlar. Domuzlar da ekili arazilere büyük zarar veriyor. Her gün farklı ilçelerden domuz zararlısıyla ilgili şikayetler alıyoruz. Biz de çiftçilerimize destek olmak için sürek avını gerçekleştiriyoruz. Yamalak Ovası’ndaki mısır tarlalarına zarar veren yaklaşık 250 kilogramlık dev domuzu vurarak etkisiz hale getirdik. Saatler süren çalışma sonucunda vurduğumuz domuzu uzun uğraşlar sonucu tarla dışına çıkarttık" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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