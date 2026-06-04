2540 km'yi iki teker üzerinde gidecek! Tek bir sebebi var

Karşıyaka Adliyesi'nde 11 yıldır mübaşir olarak görevli, dövme sanatçısı Bengisu Ayça Kaplan, çocukluk hayalini gerçekleştirmek ve kadınların her alanda var olabileceğine dikkat çekmek amacıyla motosikletiyle İzmir'den İtalya’nın başkenti Roma'ya tek başına yolculuğa hazırlanıyor.

Kaplan, 22 Haziran'da başlayacağı yolculuk ile 9 günde Roma'ya ulaşmayı amaçlıyor. Kaplan, İzmir'den kara yoluyla Çeşme'ye geçeceğini, ardından feribotla Sakız Adası'na ulaşacağını, buradan Atina'ya ve sonrasında İtalya'nın Bari kentine geçerek Roma'ya ulaşacağını ifade etti.

Roma yolculuğunun uzun yıllardır kurduğu bir hayal olduğunu belirten Kaplan, "Çocukluk hayalimdi. Barbie bebekleri çok severdim. Onun da bir skuteri vardı. Merakım böyle başladı. Şimdi vitesli motosikletle bu yolculuk için hazırlıklarımı tamamlıyorum. İlk Avrupa deneyimim olacak. Yolculuğun tamamında sadece kara yolunu değil, deniz yolunu da kullanacağım. Çok heyecanlıyım" dedi.

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"BİR KADININ BUNU TEK BAŞINA YAPABİLDİĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Yolculuğu tek başına yapmayı özellikle tercih ettiğini söyleyen Kaplan, "Motosiklet kullanan çok sayıda erkek arkadaşım var. Bana eşlik edebilirlerdi ancak bunu kabul etmedim. Bir kadının bunu tek başına yapabildiğini göstermek istiyorum. Motosiklet kullanmak, eril bir şey değildir. Bu seyahat için illa bir erkeğe ihtiyaç yok. Bunu da göstermek istedim. Asla cinsiyetçi biri değilim. Ben bunu kadın cesareti adına tek başıma yapmaya karar verdim. Dünyada bunu yapan kadınlar var. Onların cesaretleri de çok hoşuma gidiyor. Roma'da bu yıl 80'incisi düzenlenecek festivale katılacağım. Festival kapsamında yapılacak toplu sürüşte de yer almayı düşünüyorum. Biletimi de aldım" dedi.

"FESTİVAL BİLETİMİ ANNEM ALDI"

Ailesinin yolculuğu boyunca kendisine destek verdiğini söyleyen Kaplan, "Ayakları yere basan biriyimdir. Çevremdekilerin ve ailemin de endişelendiğini düşünmüyorum. Hatta festival biletimi annem aldı. Bayramlaşmaya gitmiştik. Bana bayram harçlığı olarak festival biletini hediye etti. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü beni her zaman destekleyen bir ailede büyüdüm" dedi. Sanatla da ilgilendiğini belirten Kaplan, "Dövme sanatçılığı yapıyorum. Ayrıca yaklaşık üç yıl tiyatro oynadım. Her zaman yapmak istediğim şeylerde ailem yanımda oldu" diye konuştu. Yolculuk boyunca tüm güvenlik önlemlerini alacağını belirten Kaplan, "Ekipmanlarım sağlam olacak. Kameralarım ve GPS sistemim var. Trafik kurallarına ve hız sınırlarına çok dikkat eden bir motosiklet sürücüsüyüm. Bu benim için bir cesaret örneği" ifadelerini kullandı.

"BU YOLCULUĞA ÇIKIYOR OLMAMIN SEBEBİ..."

Daha önce Türkiye dışında farklı ülkelere gittiğini ancak Avrupa'yı ilk kez ziyaret edeceğini belirten Kaplan, Yunanistan'dan aldığı Schengen vizesiyle Avrupa'ya giriş yapacağını söyledi. Yolculuğunun yalnızca kişisel bir hayal olmadığını vurgulayan Kaplan, "Bu yolculuğa çıkıyor olmamın sebebi; kız çocuklarının okutulması, kız çocuklarının hayata katılması ve kadınlara örnek olabilmek. Kadınların da istedikleri her şeyi yapabileceklerini göstermek istiyorum. Motosiklet kullanmak erkeklere özgü bir alan değil" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır