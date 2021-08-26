26 Ağustos günlük burç yorumları: İlişkilerde yaralayıcı olaylar yaşanabilir! 26 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

26 Ağustos Çarşamba günü Ay Koç burcunda ilerlemeye devam edecek. Bugün Venüs-Şiron karşıtlığı yaşanırken, ikili ilişkilerimizde bizi sarsan ve yaralayıcı olaylar yaşayabiliriz. İkizler burcu bugün iletişimde alınganlıklar yaşarken, Başak burcunun ise harcamaları artabilir. Akrep burçlarının da iş ilişkileri daha ön planda olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün iş veya özel hayatınızda çatışma ve anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Beklentiler ve gerçekler uyuşmayabilir. Karşınızdaki insanları kırmaya daha açık olabilirsiniz. Öfkeyle karar almayın, sizi mutlu eden şeylerle ilgilenin.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün iş ilişkilerinizde daha titiz ve özenli olun. Özellikle kadın iş arkadaşlarınız ve kadın çalışanlarınızla ilgili konular ön planda olabilir. Planlarınızın hızlı değişeceği bir gün. Akşam saatlerinde daha keyifli ve huzurlu olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün iletişiminize özen gösterin, aşırı hassasiyet içinde olmamaya özen gösterin. Alınganlıklar ve dargınlıklar kısa süreli olarak ortaya çıkabilir. Sevilme ve değer görme isteğiniz artabilir. Kendinizi ilişkilere daha fazla açabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün ebeveynlerinizin ve aile üyelerinizin meseleleriyle ilgilenebilir, evinizle ilgilenmekten keyif alabilir, finansal konularla ilgili şartlarınızı iyileştirmeye çalışabilirsiniz. Alınganlık ve hassasiyetlere açık olabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün bir sorunu çözmekle ilgilenebilir, zaman zaman kararsızlıklar yaşayabilir, özellikle ilişkilerinizle ilgili bir seçim yapma noktasında hissedebilirsiniz. Geçmiş bir deneyim hatıranızda canlanabilir, duygusal olarak etkileneceğiniz bir konuşma yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün harcamalarınız artabilir. Kendi işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gün. Spor ve beslenme ile ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Dış görüntünüzle daha fazla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde daha önce fark etmediğiniz şeyleri fark edebilirsiniz. Açık konuşmalar yapabilirsiniz. Eşinizin ve partnerinizin iş hayatında önemli gündemler, yeni başlangıçlar ortaya çıkabilir. Karşınızdaki kişilerin samimiyetini sorgulayabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz ön planda olabilir. Arkadaşlarınızdan iş hayatınızla ilgili destek görebilirsiniz. Fikir danışabilir ve yardım alabilirsiniz. İş hayatınızda geleceğe yönelik yeni adımlarınız olabilir.

YAY BURCU YORUMU

Bugün iş hayatınızda kendi isteklerinizi var etmeye, hedeflerinize ulaşmaya odaklanabilirsiniz. İlişkilerinizde bir eksiklik duygusu hissedebilir, iç dünyanızda bir arayış duygusuna girebilirsiniz. Aşk veya arkadaşlık ilişkilerinde kıskançlıklar çalışabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün stresli bir durumu çözmek için harekete geçebilir, size yük ve sıkıntı gelen bir durumu bitirerek rahatlamayı seçebilirsiniz. Aile içi ilişkiler, ev halkıyla iletişim akşam saatlerinde anlık gerilimlere açık olabilir, dikkat.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün elinizde olmayan bir durumla karşılaşabilir veya mecburiyetlere göre hareket etmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı can sıkıcı durumları, duyguları görmezden gelerek keyfinize bakmak ve enerjinizi korumak isteyebilirsiniz. Açık sözlü olacağınız bir gün.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün kıtlık bilinci çalıştırmamaya, elinizdeki maddi manevi değerlere şükürle yaklaşmaya çalışın. Maddi manevi yardımlar yapabileceğiniz bir gün. Öz değersizlik çalıştırdığınızda ilişkilerinizde zorlanmalar ve blokajlar çalışabilir. Kıskançlık, kıyaslama ve takıntı hallerinden kaçının.



