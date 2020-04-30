26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı! E-devlet girişi ile POMEM sorgulam ekranı nasıl açılır?

Polis Akademisi’nden gelen 30 Nisan tarihli duyuru ile 26. Dönem POMEM sonuçları ilan edildi. Adaylar POMEM sorgulama ekranında sınavı kazanıp kazanmadıklarını görebiliyorlar. Peki POMEM sonuçları nasıl öğrenilir.

Yukarıdaki bağlantı ile POMEM sonuçlarını e-Devlet girişi yaparak öğrenebilirsiniz. Peki yedekleme planı ne zaman açıklanacak, yedek adaylar ne zaman belli olacak?

YEDEK PLANLAMA NE ZAMAN?

Akademi’den yapılan POMEM sonuçları açıklamasına göre henüz yedek planlama ilan edilmiş değil. Adayların yedek planlama ile ilgili pa.edu.tr olan Polis Akademisi’nin resmi sayfasından takip etmeleri istenmektedir. Nitekim yedek adaylar posta veya başka bir iletişim yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

