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26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı! E-devlet girişi ile POMEM sorgulam ekranı nasıl açılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 10:57 | Son Güncelleme

Polis Akademisi, 30 Nisan itibari ile 26. Dönem POMEM sonuçlarını yayımladı. Peki yedek planlama ne zaman açıklanacak? Hangi adaylar yedek olarak belirlendi? İşte detaylar...

26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı! E-devlet girişi ile POMEM sorgulam ekranı nasıl açılır?

Polis Akademisi’nden gelen 30 Nisan tarihli duyuru ile 26. Dönem POMEM sonuçları ilan edildi. Adaylar POMEM sorgulama ekranında sınavı kazanıp kazanmadıklarını görebiliyorlar. Peki POMEM sonuçları nasıl öğrenilir.

POMEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki bağlantı ile POMEM sonuçlarını e-Devlet girişi yaparak öğrenebilirsiniz. Peki yedekleme planı ne zaman açıklanacak, yedek adaylar ne zaman belli olacak?

YEDEK PLANLAMA NE ZAMAN?

Akademi’den yapılan POMEM sonuçları açıklamasına göre henüz yedek planlama ilan edilmiş değil. Adayların yedek planlama ile ilgili pa.edu.tr olan Polis Akademisi’nin resmi sayfasından takip etmeleri istenmektedir. Nitekim yedek adaylar posta veya başka bir iletişim yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.

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