26 Ekim 2021 Salı günlük burç yorumları! Ruh haliniz değişebilir!

Aslan burcunun durumları ve insanları yönetmeye çalışmaması gerekli. Yay burcunun geleceğe dair planlama yaptığı görülebilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde sağlıkla ilgili destekler, ailenizin sağlığıyla ilgili hizmetler gündeminizde olabilir. Kadersel etkilerin arttığı bir gündesiniz. Yaşamdan ödüller ve imtihanlarla karşılaşabilirsiniz. İnanç ve değerler önem kazanıyor.

BOĞA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde bir süredir planladığınız hedefle ilgili görüşmeler yapabilir veya bir araştırma içerisine girebilirsiniz. İlişkilerinizde güven ve samimiyet önem kazanabilir. Kadınlarla ilişkilerde hassas dengeler hakim olabilir.

İKİZLER

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde ilişkiler, geleceğe dair planlamalar ve tasarılar, ileriye yönelik hedefleriniz için emek ve yatırım gündeminizde olabilir. Zaman zaman duygusal ve zihinsel değişimler yaşayabilir, ruh halinizin daha sık değiştiğini fark edebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. İş hayatında var olan dağınıkları toparlamaya odaklanabilir, gecikmiş işlerinizi bitirebilirsiniz. Yeni başlayacağınız işlerde ise bazı aksamalar olabilir. Gün içinde anlık planlar yapılabilir, bazı planlar değişebilir.

ASLAN

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde aşk ilişkilerinizde değişen dengeler hakim olabilir. Hobilerinizle ilgilenebilir, yeni bir hobi edinmek isteyebilirsiniz. İç dünyanızda farklı istekler, hevesler ve duygular hakim olabilir. Koşulları ve insanları yönetmeye çabalamayın.

BAŞAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde sezgileriniz ve hisleriniz düşüncelerinizi etkileyebilir. Venüs-Neptün açısının aktif olduğu bugünde hayati kararlar almaktan kaçınmanız daha doğru olacaktır. Varsayımlarla ilerleme eğiliminiz artabilir.

TERAZİ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde beklentiler, hayaller, hayal kırıklıkları gibi durumlar gündeminizde olabilir. Sağlık ve beslenme ile ilgili yardımlar alabilirsiniz. Alışverişler, harcamalar ve para trafiği öne çıkabilir.

AKREP

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde eğitimler ve ve yolculuklarla ilgili finansal planlamalar yapabilirsiniz. Harcamalar ve para çıkışları olabilir. Aşk ilişkilerinde ve duygusal birlikteliklerde hızlı değişen duygular içerisinde olabilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde beklentiler, hayaller ve gerçekler gündeminizde olabilir. Bir beklenti içine girebilir, bir istek ve hedefinizden de vazgeçebilirsiniz. Hevesler, değişim isteği, geleceğe dair planlamalar öne çıkabilir. Sağlığınıza özen gösterin.

OĞLAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde uzak mesafe ilişkileri, uzaklardaki kişilerden haberler ve özlem duygusu, nostalji öne çıkabilir. İlişkilerinizde bazı duygularınızı, beklentilerinizi kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Ruh ve beden sağlığını şifalandırma zamanı.

KOVA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde sorumluluklar ve iş hayatı ön planda olacaktır. İş görüşmeleri ve finansal anlaşmalar, kazançlar ve ortaklı girişimler gündeminizde olabilir. Bankacılık işlemlerinde daha titiz olun. Abartılı harcamalara dikkat.

BALIK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içinde içten içe daha hassas, alıngan olabilirsiniz. Kadınlarla ilişkiler öne çıkabilir. Aşk ilişkilerinde ve çocuklarınızla ilişkilerinizde daha korumacı, sahiplenici olabilirsiniz. Bir kırgınlığı affetme durumu çalışabilir.



