26 Eylül günlük burç yorumları! İlişkilerde kadersel durumlar yaşanabilir

Oğlak burcu sorumlulukları ve planlarıyla ilgilenebilir. Bu şekilde, hedeflerine ulaşabilir. Kova burcu günün ilk yarısında aşk ilişkilerinden yana yeni duygular hissedebilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerliyor. Gün içinde fikirleriniz ve planlarınız hızlıca değişebilir. Özellikle günün ilk yarısında iki farklı seçenekten bir seçim yapabilirsiniz. İlişkilerin ön planda olduğu ve duygularınızı dile getireceğiniz bir gün.

BOĞA

Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Gerekli ve zorunlu harcamalarla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda veya başarmak istediğiniz hedeflerle ilgili öz yeterliliğinizi sorgulayabilir, bir destek veya takdire ihtiyaç duyabilirsiniz. Beslenme düzeninizi koruyun.

İKİZLER

Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Gün içinde daha hızlı düşünüp daha hızlı fikir değiştirebilirsiniz. İlişkilerden, ilişkide bulunduğunuz insanların enerjisinden daha hızlı etkileneceksiniz. Çocuklarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Aile ilişkileri, sorumluluklar ve insanların sizlerden beklentileri gün içinde ön planda olabilir. Alma-verme dengelerinizi korumaya özen gösterin. Gizli bir durum açığa çıkabilir.

ASLAN

Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Gün içinde sosyal ilişkileriniz ön planda olacaktır. Yeni insanlarla tanışabilir, tanıştığınız insanları daha iyi tanıyabilirsiniz. Eski ve yeniye dair iki farklı yol karşınıza gelebilir. Bir seçim yapabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Gün içinde ileri tarihli planlar yapabilir, kısa ve uzun vadede geleceğe odaklanabilirsiniz. Ruh haliniz gündüz saatlerinde daha sık değişebilir. Sorumluluklarla ilgilenmeniz gerekebilir ve bir duruma emek verebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Güne enerjik ve keyifli başlayabilir, ilişkilerden yana farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kalpten geçirdiğiniz anlık dilekler karşınıza gelebilir. Uzaklardaki bir kişiden haber alabilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Gün içinde meraklı, araştırmacı veya sorgulayıcı yanınız öne çıkabilir. Sizin gizlediğiniz veya sizden gizlenen bazı durumlar da karşılıklı anlaşılabilir. İlişkilerde sessiz anlaşmalar yaşanabilir. Borçlanmalarda dikkatli olun.

YAY

Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında sevdiklerinizle birlikte keyifli organizasyonlar yapabilir, kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bazılarınız için ilişkilerde kadersel durumlar yaşanabilir. Geçmişe dair durumlar ortaya çıkabilir.

OĞLAK

Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısından itibaren planlanmış işler ve programlar gündeminizde olabilir. Sorumluluklarla, yapılacak işlerle ilgilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı bilmek, emek vermek hedeflerinize ulaştıracaktır.

KOVA

Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında aşk ilişkilerinizden yana yeni duygular, açık konuşmalar ve güçlü hisler ortaya çıkabilir. Merak duyduğunuz durumlar içinde olabilirsiniz. Merakınızı uyandıran kişilere ilgi duyabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay İkizler Burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında evinizde sevdiklerinizle keyifli yemekler organize edebilir, aile üyelerinizle ilişkilerinizi doğru iletişimle geliştirebilirsiniz. Gün içinde sizi rahatlatan bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz.



