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  4. 26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca açıkladı

26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 19:21 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 19 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 65'e yükseldi. İşte 26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosundaki son durum...

26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum! Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511 , can kaybı 5 bin 65 oldu.

Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 167 bin 198 oldu.

İşte 26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosundaki son durum...

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla.


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