26 Kasım Yay burcunda yeniay

26 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 18:05’te 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor. Bu yeniayın etkilerini hemen incelemeye başlayalım. 4° Yay burcundaki yeniay, masum ve iyimser gözükse de aslında o kadar da saf bir yeniay olmayacaktır. Güzel etkileri olan bu yeniayı yine etrafındakiler aşağı çekmeye çalışacaktır. Ama önce güzel şeylerden bahsedelim. Hangi konularda özellikle pozitif bir süreçte olabiliriz dersek, yüksek öğrenimle ilgili konularımız, yurt dışı bağlantılı işlerimiz, basın-yayın ile ilgili sektörler bu yeniaydan pozitif destek görecektir. Yeni bir akademik eğitime başvurmak isteyenler için bu yeniayda şans onlarla olacaktır. En güzeli ise her şey olumsuz bile gitse içimizde bir umut olacak. En dibe çöktüğümüz anda karşımıza bizi ayağa kaldıracak yeni bir kapı aralanacaktır. Dinle ilgili konuların da öne çıkacağı bir dönemde olacağız. Bu yeniayda bir de burç dışı bir kavuşum hakim olacak. Venüs ve Jüpiter kavuşumu nispeten olumlu ve şanslı etkiler altında olduğumuzu gösterse de Venüs’ün Oğlak burcunda kendini rahat hissetmemesi çok aman aman bir etki yapmayacaktır. Ama en azından iyi mi evet olumlu bir etkisi olacaktır diyebiliriz.

Gelelim yeniayın diğer yanına. 12 Kasım dolunay yazısından aşina olduğunuz, 24 Kasım tarihinin neden tehlikeli (Mars-Uranüs karşıtlığı) olduğunu detaylıca irdelemiştik. Tam da bu tarihten iki gün sonra gerçekleşen bu yeniayda, hala Mars-Uranüs birbirlerine karşıt olacağından beklenmedik olaylar için hala riskli bir dönemde olacağız. Ayrıca sabit yıldız etkisini de bu yeniayda hissedeceğiz. “Acrab” sabit yıldızı, yeniayla kavuşum halinde olacak. Bu yıldız dünyada agresif, şiddet içeren olayları da beraberinde getirebilir. Ayrıca hastalıklar artmaya başlayacaktır. Yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ciddi anlamda insanlığı sert etkileyebilir. Özellikle bir sonraki Aralık dolunayı da bağışıklık sisteminin önemine vurgu yapacağından, Aralık ayının sonuna kadar yeni bir salgın kitleleri etkileyebilir. Bu yıldızın iyi tarafı ise ün ve para konusunda destekliyici olmasıdır. Gördüğünüz gibi yeniayın kendisi iyi olsa da etrafı yine rahat durmuyor. Ama bireysel olarak yeniayın iyi yüzünü hissedeceğizdir. Agresif taraf toplumsal olarak etki edecektir. Bu sebeple her burcu, yeniayın iyi yüzünü ele alarak değerlendirmemizde yarar var. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız.

KOÇ Yüzünüzü güldürecek gelişmelere hazır olun. Dilek tutmayı unutmayın gerçek olabilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Hayatınızda yeni sayfalar açmak için harekete geçmelisiniz. Karamsarlığı bir kenara bırakmalısınız. BOĞA Maddi anlamda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu ekonomik bir yapılanma olabilir. Borçlarınızla ilgili harekete geçebilirsiniz. Krediye ihtiyacınız varsa bu yeniayda başvurabilirsiniz. Miras kaldığına dair haberler alabilirsiniz. İKİZLER Yalnız olanlar varsa yeni bir ilişkinin ilk adımları bu yeniayda atılabilir. Evliliğinde sorun olanlar, her şeyi unutup temiz bir sayfa açabilirler. Ortaklıkla yürütülen işinizde şansınız bu yeniayla açılacaktır. YENGEÇ Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Bu mevcut işinizdeki terfi durumuyla ilgili de olabilir. Sağlığınızla ilgili yeni bir gelişme yaşanabilir. Yeni bir tedavi veya ilaç sizi daha iyi hissettirebilir. Duygusal olarak karamsar ruh haliniz sizi terk ediyor olacak. ASLAN Bu yeniaya yeni bir aşkla başlayabilirsiniz. Aklınızda yokken sizi çok mutlu edecek biri karşınıza çıkabilir. Çocuklarınızla ilgili pozitif haberler alabilirsiniz. Bazılarınız yeni bir bebek müjdesi dahi alabilir.

BAŞAK Aile içinde yeni bir döneme merhaba diyebilirsiniz. Ailenizle ilgili dileklerinizin gerçek olduğu bir yeniay geçirebilirsiniz. Oturduğunuz evde değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni bir eve taşınmak için harekete geçebilirsiniz. TERAZİ Umutlarınızı gerçekleştirebilecek yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu alacağınz bir haber sayesinde harekete geçmeniz olacaktır. Eğitimde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. AKREP Bu yeniay yeni bir yatırım yapmanız için size yol gösterebilir. İleriki günlerde maddi olarak yeni bir sayfa açabilirsiniz. Alacağınız iş teklifleri de maddi olarak sizi yükseltecektir. Gelirinizde artışlar olabilir. YAY Dileklerinizi tutun ve başka bir şey yapmayın. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak için daha güzel bir gün olamaz. Bu güzellikler sizi aşk hayatınızda da bulacaktır. Pozitif enerjiniz size güç verecektir. Güzelliğinizle ilgili yeni bir görünüme sahip olabilirsiniz. OĞLAK Tam da geçmişi silmek isterken yeniay yardıma geliyor. Bazı şeyleri bitirmek aslında yenisine başlamak için gereklidir. Bunu yaptığınızda üstünüzden bir yük kalktığını hissedebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili pozitif yönde gelişmeler yaşayabilirsiniz.