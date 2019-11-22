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26 Kasım Yay burcunda yeniay

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Yay burcundaki yeniay yılı bitirirken hepimize umut olacaktır. Hayatımızda atacağımız yeni adımlar için korkmamalı aksine harekete geçmeliyiz. Bizler eyleme geçtikçe bu yeniay önümüze yeni kapılar aralayacaktır. 4 derece Yay burcunda gerçekleşen yeniay bakalım nasıl etkilere sahip olacak?

26 Kasım Yay burcunda yeniay

26 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 18:05’te 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor. Bu yeniayın etkilerini hemen incelemeye başlayalım.

4° Yay burcundaki yeniay, masum ve iyimser gözükse de aslında o kadar da saf bir yeniay olmayacaktır. Güzel etkileri olan bu yeniayı yine etrafındakiler aşağı çekmeye çalışacaktır. Ama önce güzel şeylerden bahsedelim. Hangi konularda özellikle pozitif bir süreçte olabiliriz dersek, yüksek öğrenimle ilgili konularımız, yurt dışı bağlantılı işlerimiz, basın-yayın ile ilgili sektörler bu yeniaydan pozitif destek görecektir. Yeni bir akademik eğitime başvurmak isteyenler için bu yeniayda şans onlarla olacaktır. En güzeli ise her şey olumsuz bile gitse içimizde bir umut olacak. En dibe çöktüğümüz anda karşımıza bizi ayağa kaldıracak yeni bir kapı aralanacaktır. Dinle ilgili konuların da öne çıkacağı bir dönemde olacağız. Bu yeniayda bir de burç dışı bir kavuşum hakim olacak. Venüs ve Jüpiter kavuşumu nispeten olumlu ve şanslı etkiler altında olduğumuzu gösterse de Venüs’ün Oğlak burcunda kendini rahat hissetmemesi çok aman aman bir etki yapmayacaktır. Ama en azından iyi mi evet olumlu bir etkisi olacaktır diyebiliriz.

Gelelim yeniayın diğer yanına. 12 Kasım dolunay yazısından aşina olduğunuz, 24 Kasım tarihinin neden tehlikeli (Mars-Uranüs karşıtlığı) olduğunu detaylıca irdelemiştik. Tam da bu tarihten iki gün sonra gerçekleşen bu yeniayda, hala Mars-Uranüs birbirlerine karşıt olacağından beklenmedik olaylar için hala riskli bir dönemde olacağız. Ayrıca sabit yıldız etkisini de bu yeniayda hissedeceğiz. “Acrab” sabit yıldızı, yeniayla kavuşum halinde olacak. Bu yıldız dünyada agresif, şiddet içeren olayları da beraberinde getirebilir. Ayrıca hastalıklar artmaya başlayacaktır. Yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ciddi anlamda insanlığı sert etkileyebilir. Özellikle bir sonraki Aralık dolunayı da bağışıklık sisteminin önemine vurgu yapacağından, Aralık ayının sonuna kadar yeni bir salgın kitleleri etkileyebilir. Bu yıldızın iyi tarafı ise ün ve para konusunda destekliyici olmasıdır.

Gördüğünüz gibi yeniayın kendisi iyi olsa da etrafı yine rahat durmuyor. Ama bireysel olarak yeniayın iyi yüzünü hissedeceğizdir. Agresif taraf toplumsal olarak etki edecektir. Bu sebeple her burcu, yeniayın iyi yüzünü ele alarak değerlendirmemizde yarar var. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız.

KOÇ

koc

Yüzünüzü güldürecek gelişmelere hazır olun. Dilek tutmayı unutmayın gerçek olabilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Hayatınızda yeni sayfalar açmak için harekete geçmelisiniz. Karamsarlığı bir kenara bırakmalısınız.

BOĞA

boga

Maddi anlamda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu ekonomik bir yapılanma olabilir. Borçlarınızla ilgili harekete geçebilirsiniz. Krediye ihtiyacınız varsa bu yeniayda başvurabilirsiniz. Miras kaldığına dair haberler alabilirsiniz.

İKİZLER

ikizler

Yalnız olanlar varsa yeni bir ilişkinin ilk adımları bu yeniayda atılabilir. Evliliğinde sorun olanlar, her şeyi unutup temiz bir sayfa açabilirler. Ortaklıkla yürütülen işinizde şansınız bu yeniayla açılacaktır.

YENGEÇ

yengec

Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Bu mevcut işinizdeki terfi durumuyla ilgili de olabilir. Sağlığınızla ilgili yeni bir gelişme yaşanabilir. Yeni bir tedavi veya ilaç sizi daha iyi hissettirebilir. Duygusal olarak karamsar ruh haliniz sizi terk ediyor olacak.

ASLAN

aslan

Bu yeniaya yeni bir aşkla başlayabilirsiniz. Aklınızda yokken sizi çok mutlu edecek biri karşınıza çıkabilir. Çocuklarınızla ilgili pozitif haberler alabilirsiniz. Bazılarınız yeni bir bebek müjdesi dahi alabilir.

BAŞAK

basak

Aile içinde yeni bir döneme merhaba diyebilirsiniz. Ailenizle ilgili dileklerinizin gerçek olduğu bir yeniay geçirebilirsiniz. Oturduğunuz evde değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni bir eve taşınmak için harekete geçebilirsiniz.

TERAZİ

terazi

Umutlarınızı gerçekleştirebilecek yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu alacağınz bir haber sayesinde harekete geçmeniz olacaktır. Eğitimde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.

AKREP

akrep

Bu yeniay yeni bir yatırım yapmanız için size yol gösterebilir. İleriki günlerde maddi olarak yeni bir sayfa açabilirsiniz. Alacağınız iş teklifleri de maddi olarak sizi yükseltecektir. Gelirinizde artışlar olabilir.

YAY

yaya

Dileklerinizi tutun ve başka bir şey yapmayın. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak için daha güzel bir gün olamaz. Bu güzellikler sizi aşk hayatınızda da bulacaktır. Pozitif enerjiniz size güç verecektir. Güzelliğinizle ilgili yeni bir görünüme sahip olabilirsiniz.

OĞLAK

oglak

Tam da geçmişi silmek isterken yeniay yardıma geliyor. Bazı şeyleri bitirmek aslında yenisine başlamak için gereklidir. Bunu yaptığınızda üstünüzden bir yük kalktığını hissedebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili pozitif yönde gelişmeler yaşayabilirsiniz.

KOVA

kova

En şanslı olduğunuz dönemdeyken oluşan bu yeniayda mucizelere inanabilirsiniz. Hayaliniz ne ise daha fazlasıyla karşılaşabilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede başarılarınızla ün kazanabilirsiniz.

BALIK

balik

Bu yeniayla birlikte yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda yakalayacağınız fırsatlar sizi bir adım daha yükseltecektir. Çalışmıyorsanız artık gelecekle ilgili planlarınızı ertelemek yerine eyleme dökmelisiniz.

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