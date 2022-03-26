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  4. 26 Mart 2022 Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 26 - 30 Mart İstanbul'da hava durumu...

26 Mart 2022 Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 26 - 30 Mart İstanbul'da hava durumu...

26.03.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Mart 2022 Cumartesi hava durumu tahmin raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda il için uyarıda bulundu. Bu açıklama sonrası işe gitmek için yola çıkacak vatandaşlar ile dışarıda halletmeleri gereken işleri olan kişiler konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 26 Mart 2022 Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısı ve detaylar haberimizde...

26 Mart 2022 Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 26 - 30 Mart İstanbul'da hava durumu...

26 Mart 2022 Cumartesi hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Bu kapsamda ülke genelini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaların sürüp sürmeyeceğini merak eden vatandaşlar 26 Mart 2022 Cumartesi hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. 26 - 30 Mart İstanbul'da hava durumu bilgilerini sizler için derledik.

26 MART 2022 CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Amasya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’da kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek ve eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kıyı kesimlerde yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Malatya ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Elazığ ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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