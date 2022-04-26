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26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları

26.04.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin gerçekleştirileceği 26 Nisan akşamında araştırılmaya başlandı. Şans oyunlarının en popüler çekilişlerinden biri olan Süper Loto çekilişinin sonucunu, haberimizden veya haberimizde yer alan linkten öğrenebilirsiniz. Peki 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları...

26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişinin sonuçları her hafta salı, perşembe ve pazar günleri belli oluyor. Söz konusu çekiliş, bahsi geçen günlerde akşam saatlerinde çekiliyor. Peki 26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

26 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişinin başlangıç saati 21.30'dur. Çekiliş başladıktan yaklaşık 15-20 dakika sonra sonuçlar belli olmakta ve internet üzerinden de yayınlanmaktadır. Süper Loto çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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