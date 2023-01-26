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  4. 26 Ocak akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftar kaçta? REGAİP KANDİLİ ORUCU için 26 Ocak 2023 Perşembe SAHUR ve İMSAK vakti!

26 Ocak akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftar kaçta? REGAİP KANDİLİ ORUCU için 26 Ocak 2023 Perşembe SAHUR ve İMSAK vakti!

26.01.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Regaip Kandili orucu tutanlar iftar için akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusuna yanıt arıyor. İslam Peygamberi Hz. Muhammed, Regaip gecesinde (s.a.v) ana rahmine düşmüştür. Bu mübarek gecede ibadetlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmek isteyenler Diyanet tarafından konuya dair yayımlanan bilgileri inceliyor. Peki, 26 Ocak akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftar kaçta? İşte, Regaip Kandili orucu için 26 Ocak 2023 Perşembe sahur ve imsak vakti...

26 Ocak akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftar kaçta? REGAİP KANDİLİ ORUCU için 26 Ocak 2023 Perşembe SAHUR ve İMSAK vakti!

Akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusu ve iftar vakti Regaip Kandili orucu tutan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 26 Ocak 2023 Perşembe iftar vakti bilgisini paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için paylaşılan bilgiler incelenmeye başlandı. Peki, 26 Ocak akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftar kaçta? İşte, Regaip Kandili orucu için 26 Ocak 2023 Perşembe sahur ve imsak vakti...

26 OCAK PERŞEMBE SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2023

26 Ocak Perşembe günü imsak vakti İstanbul'da saat 06.45'tir.

26 OCAK AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

26 Ocak Perşembe günü Akşam ezanı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlaban bilgilere göre saat 18.19'da okunacak.

26 OCAK 2023 İL İL İMSAK VE İFTAR VAKTİ

İL İL İMSAK VE İFTAR VAKTİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandili'nde ve Recep ayının 13, 14 ve 15. gün günü ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar faziletlidir.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed, “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” demiştir.

REGAİP KANDİLİNDE ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili'nde oruca ‘Allah’ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya’ diyerek niyet edilebilir.

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REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet anlamına gelmektedir.

dua

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade etmektedir.

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İslam dininin kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'in " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi anlamına gelmektedir.

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