26 Şubat 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nce d\u00fczenlenen oyunun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde, kazand\u0131ran numaralar 3, 11, 20, 25, 28 ve art\u0131 1 olarak belirlendi.\n26 \u015eUBAT 2020 \u015eANS TOPU SONU\u00c7LARI\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130G\u00fcl\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc g\u00f6rmek i\u00e7in oto y\u0131kamac\u0131ya geliyorlar!Koronavir\u00fcs alarm\u0131! 13 ki\u015fi g\u00f6zlem alt\u0131ndaDikkat! Saat 5 ile 10 aras\u0131nda d\u0131\u015far\u0131da duruyorsan\u0131z...