26 Şubat'ta doğanların burç özellikleri: 26 Şubat hangi burç? 26 Şubat'ta doğum günü olana ne hediye alınır?

26 Şubat hangi burç? 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında kalan herkesin burcu su grubuna ait Balık burcudur. Sınırsız hayal güçleri olan Balıklar, sezgisel ve akılcı olmalarının yanı sıra oldukça dik kafalılardır. Sezgilerinden dolayı kendilerine ne söyleneceğini önceden anlarlar. Bu yüzden size bir cümleyi bitirmeden konuyu anlayıp çözüm bile sunabilirler. Modern bir görünüme sahip ama fikirlerinde oldukça inatçı olan Balıkların kişisel özellikleri nedir hiç merak ettiniz mi? 26 Şubat’ta doğanlara ne hediye alınır? Peki 26 Şubat’ta doğanların fiziksel özellikleri neler? 26 Şubat’ta doğanların kişisel özellikleri nedir? 26 Şubat’ta doğanlar hangi burçlarla anlaşır? 26 ŞUBAT'TA DOĞAN KİŞİLERİN GRUBU VE ÖZELLİKLERİ Grup: Hava/erkeksi/sabit, Pozitif Şanslı gün: Pazar Karşıt burcu: Aslan Yönetici gezegen: Satürn, Uranüs Rengi: Koyu mavi, gece mavisi, yeşil Metal: Alüminyum Çiçekler: Kardelen Çiçeği Uğurlu taşı: Yeşim Şehirler: Hamburg, Buenos Aires, Salszburg Ağaçlar: Armut, şeftali, ayva Şanslı sayı: 4 BALIK BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 26 Şubat'ta doğan Balık burcunun fiziksel özellikleri; genelde vücutları kilolu olmaz. Saçlarının renkleri açık olur. Orta ve uzun boyları ile koyu renkte olan gözleri en belirgin özelliklerinden birisidir. Balık kadınlarının yüzleri çok güzeldir. Metabolizmaları çok hassastır. Yaşları ilerlese de kendilerine bakmayı bırakmazlar. Balıkların sağlık sorunları oldukça ilginçtir. Balıklarda bir anda ortaya çıkan ve bir anda kaybolan hastalıklar görülebilir. Spor yapmayı ya da hareket etmeyi çok severler, elektriksel enerjilerini sporlar boşaltırlar.

BALIK BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Balık burcunun kişisel özellikleri ile dikkat çeker. Hemen ayırt edilebilen Balıklar, sevecen ve sıcak kanlıdır. Irk, cinsiyet, dil, din gibi konulara girmeden herkesi sevebilen Balıklar, herkesin eşit haklara sahip olabilmeleri için çalışırlar. Dışarıdan modern görünen Balıklar, aslında sabit fikirli ve inatçıdırlar. Balıklara yakın olmak oldukça zordur. Onlarla çok yakın olduğunuzu düşünseniz de aranızda mesafe olduğunu fark etmeniz geç olmaz. Özgürlüğüne çok düşkün olan Balık burçları bu konuda oldukça titizdir. Özür yaşamayı sevdikleri için aile ortamına çok zor uyum sağlarlar. Kendilerini yeni şeyler araştırarak ve keşfederek avuturlar. BALIK BURCUNUN AŞK HAYATI Balık burcunun aşk hayatı nasıldır merak ediliyor. Duygularını gizli yaşamayı seven Balıklar karşıdaki kişiyi zorlamaya bayılırlar. Hoşlandıkları kişilerin hemen uzaklaştıklarına çok şahit olan Balıkları elde etmek için biraz sabırlı olmak gerekir. Aşktan korkan ve özgürlüğünün elinden gideceğini düşünen Balıklar, karşısındaki kişinin fikir jimnastiği yapabileceği kadar zeki olmasını ister. Manyetik bir güce sahip olan Balıklar, kalabalık ortamlarda bile dikkatleri üstüne çekmeyi başarır. İlişkileri ciddileşen Balıklar, kendilerini istemsiz bir şekilde geriye çeker. Uzun ilişki ve aileden uzak kalmayı tercih eden Balıkların evlilik kararı almaları çok zor olur.

BALIK BURCU ÜNLÜLERİ En çok merak edilen konulardan birisi de Balık burcu ünlüleri kimlerdir sorusu oluyor. Özellikle cinsiyetlerine göre araştırmalar yapanlar; ünlü Balık burcu kadınları kimlerdir çok araştırılırken, ünlü Balık burcu erkekleri kimlerdir sorusu da çok sayıda sorulan sorulardan birisi oluyor. Yabancı Balık burcu ünlüleri: Doutzen Kroes, Shakira, Paris Hilton, Justin Timberlake, Jennifer Aniston, James Dean, Bob Marley, Elijah Wood, Tom Hiddleston, Christian Bale, Robbie Williams, Laura Linney, Minnie Driver, Amy Winehouse, Taylor Lautner, Zhang Ziyi, Chloe Grace Moretz, Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, Bonnie Wright, Alicia Keys, Rosamund Pike, Liu Wen Türk Balık burcu ünlüleri: Ajda Pekkan, Nazan Öncel , Candan Erçetin, Aysel Gürel, İrem Sak, Belçim Bilgin , Cansu Tosun, Aslıhan Gürbüz, Hande Soral, Tuğba Özay, Türkü Turan,Mazhar Alanson, Engin Günaydın, Cihan Ünal, Metin Üstündağ, Mehmet Ali Erbil, Soner Arıca, Tuncel Kurtiz, İbrahim Çelikkol, Eser Yenenler, Emre Aydın BALIK BURCU HANGİ BURÇLARLA İYİ ANLAŞIR? Oldukça ciddi ve ulaşılmaz görünen Balık burçları, göründüğünün aksine oldukça duygusal ve tutkulu insanlardır. Her burçla kolay kolay anlaşamayan Balık burçları hangi burçlarla çok iyi anlaşır?

BALIK BURCU KADINININ ANLAŞTIĞI BURÇLAR HANGİSİ? Balık burcu kadını hangi burcun erkeği ile iyi anlaşır sorusuna yanıt olarak, öncelikli olarak eğlenceli ve enerjisiyle bilinen İkizler burcu ile mükemmel anlaşır. Balıklar asla İkizler burcunun yanında sıkılmazlar. Balık kadınını etkileyen bir diğer burç ise güven ve huzur veren Terazi erkeğidir. Eşitlikçi yapısı ve duyarlılığı ile Terazi ile mutlu olabilir. Balık kadını tamamıyla kendisine zıt olan yönetici ruhu ve ciddi tavrı ile bilinen Aslanlarla da mükemmel anlaşır. Bu duruma zıtlığın çekim gücü diyebiliriz. Balık kadınları yengeç, balık ve başak burçlarıyla anlaşmakta zorluk çeker. Balık kadınları bu burçları ayakları yere sağlam basmayan, güvenilmez burçlar olarak görürler. BALIK BURCU ERKEĞİNİN ANLAŞTIĞI BURÇLAR HANGİSİ? Balık burcu erkeği hangi burcun kadını ile iyi anlaşır sorusuna yanıt olarak, meraklı kişileri seven Balık erkekleri İkizler kadınıyla oldukça güzel ve eğlenceli vakit geçirir. İkizler ve Balıklar yan yanayken oldukça mutlu olurlar. Duyarlı ve ortamda her zaman denge kurmaya çalışan terazi burcu kadınıyla da mükemmel anlaşır. Terazi kadını Balık erkeğini sarar sarmalar ve huzuru verir. Balık erkeğinin anlaştığı bir diğer burç ise aslan burcudur. Aslan kadınıyla zıtlaşarak tanışan Balık erkeklerini bu zıt karakter zamanla çeker ve kendilerini Aslan kadınını düşünürken bulurlar.