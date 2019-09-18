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26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 23:07 | Son Güncelleme

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, gala konseri ile sona erdi.

Carmen, Dans Rüzgarları, Kuğu Gölü, Aida ve Troya gibi eserlerin sahnelendiği festivalin son gününde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, Genel Sanat Yönetmeni ve tenor Murat Karahan'ın da solist olarak sahne aldığı gala konseri verildi.

Konserin orkestra şefliğini ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yaptı. Carminati'ye Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.

Konserde, Karahan'ın yanı sıra ünlü solistler bariton Eralp Kıyıcı, soprano Angelina Akhmedova ve mezzosoprano Anastasia Boldyreva, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konseri çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.

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26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Antalya Aspendos Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü Serik

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