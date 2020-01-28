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26 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Kocaeli’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.(31) şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

26 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

Kocaeli’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.(31) şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan fiziki takip neticesinde şahsın evine gelmediği tespit edildi. Ekipler tarafından A.A.’nın saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen ağabeyi O.A.’yı takibe aldı.
Ekipler tarafından takibe alınan O.A.’nın İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan bir çay ocağında A.A. ile görüştüğü belirlendi. Ekipler tarafından düzenlene operasyonla A.A. etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahıs, emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan A.A.’nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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