26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Kayserili Hasan Tarım 1992 yılında 21 yaşındayken Alp dağlarına çıktı. Burada buzulların altında kalan Tarım'ın naaşına bir daha ulaşılamadı. Bugün Alp Dağları'na çıkan bir grup dağcı, Hasan Tarım'ın cenazesini buldu.
Sarız'a bağlı Kırkısrak Mahallesi'nden olan Hasan Tarım'ın naaşının Kayseri'ye getirileceği öğrenildi. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Kırkısrak Mahalle muhtarı Kemal Özcan, "Hasan'ın naaşı Alp Dağları'nda buzulların erimesiyle beraber ortaya çıkınca dağcılar bulmuş. Çok üzüntülüyüz ama naaşı bulunduğu içinde sevindik" dedi. (İHA)
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