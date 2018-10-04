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26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:05 | Son Güncelleme

Fransa'da bulunan Alp Dağları’nda kaybolan Kayserili dağcının naaşı 26 yıl sonra bulundu. Sarız'a bağlı Kırkısrak Mahallesi'nden olan Hasan Tarım'ın naaşının Kayseri'ye getirileceği öğrenildi. Konu ile ilgili konuşan mahalle muhtarı Kemal Özcan, "Hasan'ın naaşı Alp Dağları'nda buzulların erimesiyle beraber ortaya çıkınca dağcılar bulmuş. Çok üzüntülüyüz ama naaşı bulunduğu içinde sevindik" dedi.

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Kayserili Hasan Tarım 1992 yılında 21 yaşındayken Alp dağlarına çıktı. Burada buzulların altında kalan Tarım'ın naaşına bir daha ulaşılamadı. Bugün Alp Dağları'na çıkan bir grup dağcı, Hasan Tarım'ın cenazesini buldu.

"BUZULLARIN ERİMESİYLE ORTAYA ÇIKMIŞ"

Sarız'a bağlı Kırkısrak Mahallesi'nden olan Hasan Tarım'ın naaşının Kayseri'ye getirileceği öğrenildi. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Kırkısrak Mahalle muhtarı Kemal Özcan, "Hasan'ın naaşı Alp Dağları'nda buzulların erimesiyle beraber ortaya çıkınca dağcılar bulmuş. Çok üzüntülüyüz ama naaşı bulunduğu içinde sevindik" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Alp Dağları dağcı

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