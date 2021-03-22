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27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

22.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs için alınan önlemler arasında yer alan sokağa çıkma yasağı, haftanın her günü akşam 21.00'de başlayıp ertesi gün 05.00'te sına eriyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günleri kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yeni haftaya girmemiz ile birlikte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor.

27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında cumartesi günleri ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılmış; yeni koronavirüs risk haritasına göre düşük ve orta risk grubundaki illerde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının bir süre daha devam etmesine karar verildi.

27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

27 - 28 MART HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Yeni haftanın başlaması ile birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının değişip değişmeyeceği merak konusu olmaya başladı.

Sokağa çıkma yasakları bu hafta da 81 ilin tamamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arasında devam edecek.

Hafta sonları ise koronavirüs risk haritasında yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartes 21.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacakken düşük ve orta riskli illerde cumartesi 21.00 - pazar 05.00 ile pazar 21.00 - pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman

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sokağa çıkma yasağı Koronavirüs risk haritası

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