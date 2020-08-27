27 Ağustos 2020 Perşembe Günlük burç yorumları! Astrolog Merve Rençber'den burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
27 Ağustos Perşembe günlük burçları Astrolog Merve Rençber tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gereken noktalar ve hayatınızdaki diğer önemli konular için burcunuzu okumadan güne başlamayın.
27 Ağustos 2020 Perşembe günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ipucu veriyor mu? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün keyifli bir gün geçirebilir, kendi duygularınıza, kendinizden olana daha fazla odaklanabilirsiniz. Saat 14.16'ya kadar sevindirici haberler, rahatlayacağınız gelişmeler olabilir. Bu saatten sonra ise dağınıklıklar olabilir, abartılı tavır ve düşüncelere dikkat. Ani şanslar.
Bugün geleceğe dair düzenlemeler yapabilir, uzun vadeli düşünebilirsiniz. Saat 14.16'ya kadarki süreçte bildiğiniz yolda ilerlerken bu saatten sonra kadersel durumlar, bazı şartlarınızın elinizde olmaması, zaaflar gibi konular öne çıkabilir.
Bugün ilişkilerde iyileşme ve ilerleyiş olabilir. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. İlişkilerde uzun vadeli etki edecek değişimler olabilir. Ruh eşi ilişkileri gündeme gelebilir. Karşınızdakilerden adımlar görebilirsiniz. Özel hayatınızda bir seçim yapma zamanı.
Bugün iş hayatında geçmiş konular, yarım kalan işler, iş görüşmeleri gündeme gelebilir. Çalışma ortamında yeni bir düzene geçilebilir veya iş hayatınızda yeni bir düzen için adım atabilirsiniz. İş arkadaşlarıyla ilişkiler değişiyor.
Bugün günün ilk yarısından itibaren şans ve fırsatlarla karşılaşabilir, iç dünyanızda motivasyonu daha kolay sağlayabilirsiniz. Her duygu ve düşünce daha yoğun ve kısa süreli yaşanabilir. Ani gerilimlerden kaçınmalı, büyük sözler sarf etmemeli.
Bugün birden fazla iş ve konu ile ilgilenebilir; hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Aile içi finansal konular, evle ilgili yenilemeler ve ödemeler, alım-satım konuları gündeminizde olabilir. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili destekler alınabilir.
Bugün hızlı düşünüp hızlı harekete geçebilir, genel olarak daha sabırsız olabilirsiniz. Kadersel karşılaşmalar yaşanabilir, geçmişteki kişilerden haberler alabilirsiniz. Bugün karşılaşacağınız, bir araya geleceğiniz kişiler yaşam yolunuz için önemli kişiler olacaktır. Saat 14.16'dan sonra dağınıklık ve tembellikler olabilir.
Bugün bir borcunuzu kapatabilir, finansal alanda rahatlayacağınız bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Harcamalarınız ise uzun vadeli düşünerek olabilir. Eğitim ve seyahat ödemeleri olabilir. İş hayatındaki adımlarınız uzun vadeli etkilerle çalışacak.
Bugün kadersel durumlar yaşayabilir, karmanızın ödül ve sınavlarıyla karşılaşabilirsiniz. Gün içinde yaşayacağınız hiçbir durum tesadüfi ve raslantısal olmazken, yaşamdan mesajlar alıyor olacaksınız. Bir konuda ani bir farkındalığa erişebilirsiniz. İlişkilerde bir sayfa kapanabilir, yeni bir sayfa açılabilir.
Bugün hisleriniz güçlü çalışabilir. Daha önce fark etmediğiniz detayları, durumları bugün fark edebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili, seçimlerinizle ilgili iç dünyanızda aniden netleşeceğiniz bir gün oluyor. İç sese kulak verin. Kendinize karşı dürüst olun.
Bugün sosyal çevre öne çıkıyor. Eski dostlarla bir araya gelebilir, eski tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz. Beklentilerin artacağı, önem kazanacağı bir gün. Saat 14.16'ya kadar daha hızlı hareket edip günü verimli geçirirken, bu saatten sonra dalgınlık ve kazalara dikkat, dağınıklıklar ve anlaşmazlıklar olabilir.
Bugün bir iç sorgulama çalışabilir. İçten bir dileğiniz gerçekleşebilir. Aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili destekler gündeme gelebilir. Patron, yönetici ve öğretmenlerle ilişkiler önem kazanabilir. Harcamalar yapabilir, finansal şanslar yakalayabilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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