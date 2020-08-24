24 - 30 Ağustos haftalık burç yorumu (2020) Ağustos'un son haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 24 - 30 Ağustos haftası haftalık burç yorumları...** 24 - 30 Ağustos Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 24 - 30 Ağustos haftası haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta iş hayatında önemli bir başarı elde edebilir, bir fırsat yakalayabilirsiniz. Kariyerinizde ilerlemeye, yaşamınızı iyileştirmeye odaklanacaksınız. İş başvuruları sonuçlanabilir, iş hayatında kendinize güvenerek, hedefinizi yükseltme zamanındasınız. Sağlıkla ilgili rahatsızlıklar ve tedaviler gündeme gelebilir.

Diş, cilt ve kemiklerle ilgili rahatsızlıklar, kronik sorunlar gündeme gelebilir. Bazı Koçlar için taşınma, ev içinde tadilat ve yenilemeler gündeme gelebilir. Uzun soluklu ilişkilerde ciddiyete gitme, ileriye dair adımlar ve evlilik gündemde olabilir. Evliliklerde ise çocuklarla ilgili konular, ebeveynlik gereklilikleri gündemde. Bekar Koçlar ebeveynlerin konularıyla ilgilenebilir, aileyle ilgili sorumluluk üstlenebilir. Gizli eylemlerden, ilişkilerde karmaşık durumlara çekilmekten kaçınmalısınız. Haftanın ikinci yarısında ev içerisinde anlaşmazlık, zıtlaşma söz konusu olabilir. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın burcunuza etkileriyle sağlık konuları gündeminizde olabilir. Tedaviler, hastane ziyaretleri, medikal desteklerle şifaya kavuşma gündeminizde olabilir. Bazı Boğalar bu hafta yurtdışı seyahatleri, tatil planları ile ilgilenebilir. Stres ve gerilimden hafta boyu uzak kalarak yaşam kalitenizi yükseltme zamanındasınız. Sizi beklemeye alan, hareket alanınızı engelleyen bir konudan, durumdan bu hafta özgürleşebilirsiniz. Bekleyiş sonlanabilir, önemli haberler alabilirsiniz. Cuma günü Merkür, Cumartesi günü ise Güneş Başak burcuna geçiyor.

Bu gökyüzü hareketleriyle aşk ilişkileri yaklaşık 1 ay boyunca gündeminizde olacak. Bu süreçte ilişkiler toparlanabilir, yeni ilişki fırsatları doğabilir. Evli Boğa burçları ise plan dışı, beklenmedik gebeliklerle karşılaşabilir. Cuma gününe kadar planla hareket etmekte zorlanabilir, hafta sonundan itibaren planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Ev kazalarına, hırsızlık ve kayıp durumlarına dikkat etmekte fayda var. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta finansal konularda bir zorluğu aşabilir, harcadığınız emek ve çabanın finansal karşılığını alabilirsiniz. Kredi, burs gibi finansal başvurularınız yanıtlanabilir. Alım-satım konuları gündeminizde olabilir. Satışlar için oldukça destekleyici bir hafta. Ek kazanç sağlamak adına elinizdekileri satışa çıkabilirsiniz. Hafta boyu, geçmişteki iyi-kötü deneyimlerin etkisini ruh halinizde, tavır ve kararlarınızda daha açık görebilirsiniz. Kısa süreli ilişkilerde kafa karışıklığı, duygularda ve isteklerde emin olamama hali olabilir. Bazı ilişkilerde kritik, zor kararlar vermek gerekebilir.

Pasif kalmak veya kaçmak yerine cesaret göstermeye odaklanmalısınız. Bazı aşk ilişkilerinde sahip olma isteği, kıskançlık ve tutkular öne çıkabilir, yükselebilir. Bilinçaltı kodları, korkular ve geçmiş deneyimler rüyalarda ortaya çıkabilir. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta taşınma, düzen değişikliği gündeminizde olabilir. Yaşamınızda köklü değişimlere gideceğiniz, ilişkilerdeki dengelerin değişeceği bir sürece giriyorsunuz. Yaşama, olaylara ve kişilere mantıksal çerçeveden yaklaşacak, ilişkileri somut yanıyla değerlendireceksiniz. Geçmiş ilişkiler, geçmişten gelen konular hafta içinde öne çıkabilir. Her duyguyu daha yoğun ve derin hissedeceğiniz bu süreçte, kişilerin tavırlarına karşı daha hassas olabilirsiniz. Etkilenmeye, etki altında kalmaya açıksınız. Venüs, sizin burcunuzda ilerlerken özelinizi, bazı duygularınızı kendi içinizde yaşamak isteyebilir, bazı ilişkilerde gizli durumlara açık olabilirsiniz. Bu hafta bencillik, zaaflar ve korkularla ilişkilerde yol aldığınızda bunun size bir tıkanıklık getireceğini unutmamalısınız. Kararsızlık veya belirsizliğin sürdüğü ilişkilerde bu hafta yüzleşme ve ortak kararlar gündemde.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta karşınızdaki kişilerle ilgili kafa karışıklığınız son buluyor. Kişileri daha iyi tanıyacak, karakterlerini daha iyi görecek; ilişkilerinizi ise buna göre yöneteceksiniz. İş hayatında geleceğe dair plan ve düzenlemeler, kararlar içerisinde olabilirsiniz. Çalışma hayatında bir süredir devam eden zorluğu bu hafta emek ve dayanıklılık ile aşabilirsiniz. Yaşamınızda önünüze gelen sorunlara daha mücadeleci yanınızla yaklaşmalısınız. Bazı ilişkilerde zorunlu mesafeleşmeler olabilir. İş, seyahat gibi konular sebebiyle mesafeler oluşabilir. Uzaklardaki kişilerden ise haber gelebilir, geçmiş bir ilişkiden dönüş alabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günü aşk hayatında karmik durumlar, karmanızın getirileri söz konusu olabilir. Bugünlerde ruh eşi ilişkileri gündeme gelebilir. Telepatik durumlar yaşayabilirsiniz. Karmaşık ve bilinçaltı rüyaları görülebilir. İş ve finans konularında sıkıntılı durumlar aniden çözülebilir. Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde barışmalar, ortak sosyal aktiviteler gündeminizde olabilir. Geçmiş ilişkiler, geçmişten kişiler öne çıkabilir. Bazı Başak burçları için gebelik, doğum ve çocuk sahibi olma kararı olabilir.

Sevdiklerinize ve çocuklarınıza karşı daha hassas ve korumacı bir yapıda olurken, her duyguyu daha derin ve yoğun hissedebilir, yükselen duygularla hızlıca harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı ilişkilerde ise yanılma, yanıltma ve manipülasyon durumlarından kaçınmalı, açık ve dürüst olmaya gayret etmelisiniz. Yalnız Başak burçları hafta ortasından itibaren önemli tanışmalar yaşayabilir. Detaylar ve kusurlar hafta içinde sizin için her zamankinden önemli olabilir. Sorunlu ilişkilerde sorunun mahiyetine göre hareket etmeli, pireyi deve yapmaktan veya kendinizi manipüle etmekten kaçınmalısınız. Duygularınızın veya ilişkilerin sorumluluğunu almak gerekebilir. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta yaşamınızda önemli değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Düzen değişikliği, taşınma, ilişkilerde uzun vadeli değişiklikler gündeme gelebilir. Hafta boyu alacağınız her karar, seçimleriniz ve söylemleriniz ilişkilerde ve yaşamda uzun vadeli değişimleri getirecek. Düşüncelerinizin ve sözlerinizin enerjisi güçlenirken, her ikisine de hafta boyu daha çok dikkat etmelisiniz. Özellikle Çarşamba ve Perşembe bu açıdan önemli günler. Ruh eşi ilişkileri bugünlerde ortaya çıkabilir. Evliliklerde kritik kararlar almak gerekebilir. Belirsiz ilişkilerde ise haftanın ikinci yarısında kararlar alınabilir. Kendinizi tam olarak yansıtmak istemeyip şartlara göre hareket edeceğiniz bu haftada, gizli eylemlerden ve ilişkilerde karmaşık durumlara girmekten kaçınmalı, etik değerlerinizi korumalısınız.

İş hayatında ani, sürprizli değişimler ve fırsatlar gündeme gelebilir. Finansal konularda bir toparlanma ve ilerleme süreci içine girebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında iş ve özel hayatınızda tanışmalar olabilir. Estetik konular gündeme gelebilir. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta iş hayatında uzun vadeli değişimler söz konusu olabilir. Yeni anlaşmalar yapabilir, iş görüşmeleri içerisinde olabilirsiniz. Mevcut işinizde ise bir süredir gündemde olan konularla ilgili harekete geçip, adımlar atabilir, uzayan konuları netleştirebilirsiniz. Hafta boyunca iş veya özel hayatınızda düşüncelerinizi daha çok dile getirip, kendi kararlarınızla hareket ediyor olacaksınız. Haftanın yükselen enerjisi ile öfkeden, dürtüsel davranışlardan kaçınmalı, spor yaparak & harekete geçerek Mars enerjisini daha sağlıklı çalıştırmaya gayret etmeli. Dişler, cilt ve kemiklerle ilgili rahatsızlıklar, baş ağrıları gündeme gelebilir. Kronik rahatsızlıklara karşı temkinli olmalı. Sınavlara girebilir, girdiğiniz sınavlardan sonuç alabilirsiniz. Haftanın sonu karmaşık ve stresli enerjilerden özgürleşmiş, yeni koşullar içerisinde olacaksınız. Dostlarla keyifli görüşmeler yapılabilir, ilişkilere yönelebilirsiniz.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta uzun soluklu ilişkilerde anlayış ve tolerans önem kazanabilir. İlişkiler bu doğrultuda iyileşip toparlanırken, güçlenebilir. Aile üyelerinin konuları doğrultusunda fedakarlık yapmak gerekebilir. Hafta boyu ben-benim-bana konularını dengeleyip, ilişkilerle ilgili gelişme ve öğrenme çabasında olmalısınız. Bencillik, benmerkezci düşünce yapısı kaybı getirebilir. Nitekim hafta boyunca yaşamınızdaki kişilerden de sizin için adımlar görecek, yapıcı tavırlarıyla karşılacaksınız. Haftanın ikinci yarısında ise ilişkilerde tutkular ve arzular, özlem ve güven konuları öne çıkabilir. Karmik ilişkiler gündeme gelebilir. Hisleriniz daha güçlü çalışabilir. Bazı arkadaşlık ilişkilerinde, arkadaşlık-aşk arasındaki ilişkilerde kıskançlık durumları çalışabilir. Korumak istediğiniz ilişkilerde gerçek duygularınızı saklamaktan kaçınmalısınız. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta her türlü ikili ilişki ve ortaklık gündeminizde olacak. Pek çok ilişkinizde değişimi hissedebilir, bazı ilişkilerde köklü ve uzun vadeli değişimlere gidebilirsiniz. Sallantıdaki ilişkilerin süreci, sorunların boyutuna göre şekilleniyor olacak.

Çıkmaza girmiş, sevgi eksikliğinin olduğu ilişkiler kesin bir bitişe gidebilir. Hafta boyu kişiler üzerine daha çok kafa yorarken, yalnızlar geçmişteki kişilere ve deneyimlere; ilişki sahibi olanlar ise ilişkilerinin geçmiş ve geleceğine odaklanabilir. Hafta içinde akıl ve duygunun peşinde gitme arasında kalabilir, duygularınıza yenik düşerek bu doğrultuda hareket edebilirsiniz. Ufak sorunların kolayca aşılabileceği bugünlerde konuşmaya ve problemleri çözmeye odaklanmalı. İlişkilerdeki tamam veya devam belirteciniz sağlıklı bir sevgi anlayışı, gerçek bir sevgi arayışı olmalı. Perşembe, Cuma ve Cumartesi yalnızlar etkileyici kişilerle tanışabilir. Kasvet ve karamsarlıktan uzak kalarak iyiyi çekmeye odaklanmalı, gerçek sevgiyi hak ettiğinize dair inancı geliştirmeli. Bazı Oğlaklar partnerine bir teklif götürebilir. Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta iş hayatında ve çalışma ortamınızda kalıcı değişimler yaşanabilir. İş yerinde veya çalışanlarınızda ayrılıklar olabilir. Eğitim ve sınavlarla ilgili çaba harcama, hedefleriniz için hırsla çaba harcama zamanı.

Diyet, spor gibi sağlığınız ve görüntünüz için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında iş bağlantılı tanışmalarla, iş arkadaşlarından biri ile duygusal bir yakınlaşma, çekim söz konusu olabilir. Hafta boyu her duygunuzu açıklamak, her şeyinizi herkese anlatmak istemeyebilir, özel hayatınızı daha çok kendi içinizde yaşamak isteyebilirsiniz. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri her türlü ilişkide iyileşme, toparlanma oluşabilir. Ortak hareket etme, yönetme çabasından uzaklaşma zamanı. Haftanın tamamında yaşamdan ilahi destekler görebilir, düşüncenizin önünüze geldiğini, bir istediğinizin beklenmedik bir anda gerçekleştiğini görebilirsiniz. AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI Balık Burcu Haftalık Burç Yorumları (24 - 30 Ağustos) Bu hafta her türlü ikili ilişki ve ortaklık gündeminizde öne çıkıyor. Belirsiz pek çok ilişkinin netleşeceği, önünüzü göremediğiniz; duygularınızı çözemediğiniz her ilişkide karara varacağınız günlerdesiniz. Eski dostlar, eski ilişkiler kapınızı çalabilir. Bazı ilişkilerde daha duygusal davranabilir, istekleriniz ve sevdiklerinizin doğrultusunda hareket edebilirsiniz.