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27 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Dev ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 01:01 | Son Güncelleme

Süper Loto'nun 27 Ağustos 2020 çekilişinde bir kişi rekor ikramiye kazandı. Talihli, 32 milyon 364 bin 752 TL ödülün sahibi oldu. İşte 27 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonucu...

27 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Dev ikramiye bir kişinin oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden katılan bir talihlinin oynadığı kuponunda yer alan 6, 10, 31, 43, 52, 59 sayılarına rekor ikramiye isabet etti. Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bir kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, "Sisal Şans ailesi olarak ilk büyük ikramiyemizi Süper Loto ile vermenin mutluluğunu yaşarken, Tekirdağ Muratlı'ya isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi de tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin." ifadelerine yer verildi. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30’da çekiliyor.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto oynamanın kuralları neler? 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" işlemi ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.
18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞİYOR

Tüm çekilişler herkesin izleye bileceği canlı yayınla gerçekleşiyor. Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri 'Dünya Piyango Birliği' (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organ öncelik şeffaflığa veriliyor. Dileyen herkes, ŞANS MERKEZİ adı stüdyosunda verilen www.millipiyangoonline.com sitesinden çekilişleri canlı olarak izleyebiliyor.

(DHA)

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