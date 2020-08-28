27 Ağustos 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula! Dev ikramiye bir kişinin oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden katılan bir talihlinin oynadığı kuponunda yer alan 6, 10, 31, 43, 52, 59 sayılarına rekor ikramiye isabet etti. Sisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bir kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, "Sisal Şans ailesi olarak ilk büyük ikramiyemizi Süper Loto ile vermenin mutluluğunu yaşarken, Tekirdağ Muratlı'ya isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi de tebrik ediyoruz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin." ifadelerine yer verildi. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30’da çekiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto oynamanın kuralları neler? 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" işlemi ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.