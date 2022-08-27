HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 27 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Ağustos 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

27 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Ağustos 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

27.08.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 27 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bugün gerçekleşecek. Peki 27 Ağustos Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 217 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

27 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Ağustos 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Milli Piyango ve şans oyunu severler tarafından 27 Ağustos Cumartesi günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişini beklerken, geri sayım sürüyor. Peki 27 Ağustos 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

27 AĞUSTOS CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 27 Ağustos Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Bir önceki çekiliş Pazartesi günü yapılmıştı.

Son olarak devreden ikramiye 34.525.988 TL tutarında olmuştu. Haftanın son çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

27 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemal Öztürk ile Cüneyt Özdemir arasında “hoşt” tartışması!Kemal Öztürk ile Cüneyt Özdemir arasında “hoşt” tartışması!
Sosyal medyada gündem oldu! Özdağ'dan imama 'Atatürk' tepkisiSosyal medyada gündem oldu! Özdağ'dan imama 'Atatürk' tepkisi
Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"Skandal 'Gülşen' paylaşımı! "Katli vaciptir"
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında indirim geliyor

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı

Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısı hafta sonu 20 bine çıktı

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

‘İmam Hatip yüzünden hangi Başbakan asıldı?’ İlyas Salman’dan olay cevap

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

'Göçmen kaçaklığı mı yapıyorsun?' deyip 10 bin TL istedi

Dikkat çeken sözler! 'Eğer Tayyip Erdoğan olmasa...'

Dikkat çeken sözler! 'Eğer Tayyip Erdoğan olmasa...'

İlanı gören önce şaka sandı, sonra isyan etti

İlanı gören önce şaka sandı, sonra isyan etti

İlginizi Çekebilir

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

Eski hemşireden inanılmaz hareket! Testisler...

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Para konusunda endişelenmeyi bırakabilirsiniz!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.