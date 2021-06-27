27 Haziran Günlük Burç yorumları | Zorlayıcı enerjiler gerginliğe sebep olabilir!

27 Haziran günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor. Venüs ise bugün Aslan burcuna geçiş yapıyor. Tüm bunların etkisiyle özellikle aşk ilişkilerimizde daha cömert ve aşkımızı daha fazla göstereceğimiz bir zaman dilimine girmiş olacağız. Ancak Ay’ın zorlayıcı enerjilere sahip olması gergin bir tavırda olmamıza neden olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün finansal düzenlemelerle ilgilenmeniz ve maddi planlamalarda daha akılcı davranmanız gerekebilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilere artık sınır ve mesafe koymak isterken samimiyetine güvendiğiniz insanlar için fedakarlık yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün ani kararlar almaya daha müsait olabilirsiniz. Kariyer hedefleriniz ve gelecek planlarınız sizin için önem kazanabilir. Emek ve sorumlulukların ön planda olması gereken bir gün. Aile büyüklerinizle iş birliği içinde olmaya çalışın. Destekleri kabul etmekten çekinmeyin.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün eğitim ve akademik kariyer süreçleri ön planda olabilir. Önemli görüşmeler yapabilir veya ileriye yönelik kararlar alabilirsiniz. Önünüzü görmeye başlayacağınız, daha çok geleceğe odaklanacağınız bir gün olacak. Sosyal bir gün geçireceksiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün finansal düzenlemelerle ilgilenebilir ve maddi konularda iç dünyanızda kaygı veya huzursuzluk hissedebilirsiniz. Genel olarak korkularınızı aşma veya korkularınızın üzerine gitme cesaretini gösterme zamanı. Bazı insanlara hayır demeniz, mesafe koymanız gerekebilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar alabilir ve ya hep ya hiç durumuna gidebilirsiniz. Yeniliklerin olabilmesi için eskileri bitirmeniz gerekebilir. İkili bir durum içinden bir seçim yapabilirsiniz. Karşınızdakileri gösterdikleri tavırlarla değerlendireceksiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün görevler ve sorumluluklar, iş hayatı veya eğitim ve sınavlar gündeminizde olabilir. Hayata dair hedeflerinizi belirleyip bu hedeflere ulaşabilmek için çaba sarf etmelisiniz. Emek verdiğiniz alanda ödülleri toplayacağınızdan şüphe duymayın.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün aşk hayatınızda kalıcı izler bırakacak deneyimler yaşayabilirsiniz. Bazı aşk ilişkilerinde finansal konular veya arzular, tutkular ilişki sürecine etki edebilir, karar verme aracı olabilir. Etik değerlerle hareket etmeli ve her alanda zaaflarınızın farkında olmalısınız.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün hayatınızın kontrolünü elinize almak isteyeceğiniz, genel olarak daha kontrolcü davranacaksınız. Aile ilişkilerinde veya ev halkıyla iletişimde kontrol duygusu sessiz gerilimlere yol açabilir. Kendi alanınızı belirlemeli ve ilişkilerde kişisel sınırları korumalısınız.

YAY BURCU YORUMU

Bugün eğitim ve sınavlar, yolculuklar ve iş görüşmeleri, toplantılar gündeminizde olabilir. Kardeşlerle yardımlaşma veya sabır gerektiren konular, durumlar olabilir. Önyargı ve sabit fikirlilik, fanatiklik fırsatları kaçırmanıza neden olabilir, dikkat.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün kendinize güvenip yeteneklerinizi ortaya koymalısınız. Aşk ilişkilerinde iç dünyanızda duygularınızın, beklentilerinizin değiştiğini fark edebilirsiniz. Bazılarınız ise beklentilerini bulmakla ilgili hayal kırıklığı hissedebilir ve daha mesafeli tavırlar içerisinde olabilir.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün kendinize, kendi hayatınıza ve yaşam yolunuza odaklanacağınız bir gün olacak. Meseleleri kendi açınızdan ele alabilir, kendi lehinizi korumak isteyebilir, daha kontrolcü davranabilirsiniz. İlişkilerde yeni bir sayfanın ilk adımları içinde olabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün kısa veya uzun vadeli geleceğe yönelik planlamalarla meşgul olabilirsiniz. Gün içinde ruh haliniz önemli ölçüde değişebilir. Bir süredir sizi yoran veya zihninizi meşgul eden konularla ilgili adımlar atıp rahatlamaya geçebilirsiniz. Takıntılara karşı dikkat edin.



