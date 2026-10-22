Yatmadan önce bu tuzun üstüne basın! Stresi azaltıyor, uykuya yardımcı oluyor

Sosyal medyada hızla yayılan yeni bir akım, yatmadan önce ayakların İngiliz tuzu üzerinde gezdirilmesini öneriyor. Bazı kullanıcılar yöntemin ayakları ölü derilerden arındırdığını ve rahatlamaya yardımcı olduğunu savunuyor.

İNGİLİZ TUZUNA BASMAK UYKUYA YARDIMCI OLUYOR MU?

Akımı deneyenler, İngiliz tuzunun kortizol seviyesini düşürdüğünü ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin seviyesini artırdığını öne sürüyor. Ancak dahiliye uzmanı Dr. Yoshua Quinones, bu iddiaları destekleyen güçlü bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Uzmanlara göre ayakların farklı dokularla temas etmesi rahatlama hissi yaratabilir. Ancak bu etki İngiliz tuzundan değil, uygulamanın kendisinden kaynaklanıyor olabilir.

HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL

Uzmanlar, ayaklarında yara, çatlak veya diyabete bağlı sorunlar bulunan kişilerin bu yöntemi denememesi gerektiğini söylüyor. Rahatlamak için çıplak ayakla çim üzerinde yürümek veya derin nefes egzersizleri yapmak da alternatifler arasında yer alıyor.