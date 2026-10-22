Duş başlığını sökmeden kireçten arındırmanın yolu! Poşete bunu doldurmak yetiyor

Profesyonel temizlik uzmanı Jessica Blalack, düzenli bakımın duş başlığının kullanım ömrünü uzatabileceğini, aynı zamanda su basıncı ve hijyen açısından da önemli olduğunun altını çiziyor. Profesyonel temizlikçilere göre dul başlığı ayda bir kez, 6 ayda bir ise detaylı olacak şekilde kapsamlı temizlik yapılmalı.

KİREÇ İÇİN BEYAZ SİRKE YÖNTEMİ

Profesyonel temizlik uzmanı Roisin Smith'e göre duş başlığındaki mineral birikintilerini gidermenin en pratik yollarından biri beyaz sirke kullanmak.

Duş başlığı çıkarılabiliyorsa işlem oldukça basit:

Duş başlığını yerinden çıkarın ve beyaz sirke doldurulmuş bir kap ya da poşetin içerisinde birkaç saat bekletin. Kireç tabakası fazlaysa gece boyunca sirkede bırakabilirsiniz. Ardından ılık suyla iyice durulayın.

DUŞ BAŞLIĞINI SÖKMEDEN DE YAPILABİLİYOR

Duş başlığını yerinden çıkarmak istemeyenler için de pratik bir yöntem bulunuyor. Bir buzdolabı poşetinin içerisine beyaz sirke doldurun. Poşeti duş başlığının üzerine geçirerek başlığın sirkenin içerisinde kalmasını sağlayın ve lastik yardımıyla sabitleyin. Birkaç saat veya yoğun kireç varsa gece boyunca beklettikten sonra poşeti çıkarın ve duş başlığını iyice durulayın. Blalack'a göre bu yöntem, mineral birikintilerinin güçlü kimyasallara ihtiyaç duyulmadan çözülmesine yardımcı oluyor.

DELİKLER TIKALIYSA BUNU YAPIN

Sirke uygulamasının ardından hâlâ kalıntılar bulunuyorsa yumuşak bir diş fırçası veya bez kullanılabilir. Özellikle suyun çıktığı küçük deliklere dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü mineral birikintileri en fazla bu noktalarda tıkanmaya neden olabiliyor.

İnatçı birikintiler varsa duş başlığının delikleri kürdan veya pamuklu çubuk yardımıyla nazikçe temizlenebilir. Kaynakta ince iğne de önerilse de yüzeye ve nozullara zarar vermemek için işlemi dikkatli yapmak gerekiyor. Temizliğin ardından sıcak suyu bir süre akıtarak kalan kalıntıların uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz.

TEMİZLERKEN BU HATALARI YAPMAYIN

Uzmanlar duş başlığını temizlerken çelik yünü ve sert sünger gibi aşındırıcı malzemelerin kullanılmamasını öneriyor. Bu ürünler duş başlığının yüzeyinde çiziklere ve hasara yol açabiliyor. Çamaşır suyu veya amonyak gibi güçlü kimyasallardan da kaçınılması tavsiye ediliyor. Sirke uygulamasının ardından duş başlığının çok iyi durulanması da önemli. Yüzeyde uzun süre asit kalması bazı malzemelere zarar verebilir. Ayrıca pirinç, altın renkli ve mat siyah kaplamaların sirke veya sitrik aside karşı hassas olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle uygulamadan önce küçük bir alanda test yapmak veya üreticinin temizlik talimatlarını kontrol etmek gerekiyor. Düzenli yapılan bu basit bakım, duş başlığında biriken kirecin giderilmesine ve tıkanan su çıkışlarının yeniden açılmasına yardımcı olabilir.