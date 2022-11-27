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27 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama linki

27.11.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi her salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada üç defa gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından sonra birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Süper Loto çekilişinin 27 Kasım akşamı sonuçları araştırılmaya başlandı. 27 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Süper Loto sonuç sorgulama linki...

27 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama linki

Süper Loto çekilişinin sonuçları sorgulanıyor. Çekiliş hakkında açıklanan güncel detaylar, birçok şans oyunu sever tarafından yakından takip ediliyor. Peki 27 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu aratılıyordu. 27 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Süper Loto sonuç sorgulama linki...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto çekilişinin sonuçları saat 21.30'da açıklandı.

İşte kazanan numaralar: 3-12-16-48-49-60

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SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

Süper Loto sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' linkinden sorgulanabilir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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