27 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama linki

Süper Loto çekilişinin sonuçları sorgulanıyor. Çekiliş hakkında açıklanan güncel detaylar, birçok şans oyunu sever tarafından yakından takip ediliyor. Peki 27 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu aratılıyordu. 27 Kasım Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Süper Loto sonuç sorgulama linki...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto çekilişinin sonuçları saat 21.30'da açıklandı.

İşte kazanan numaralar: 3-12-16-48-49-60

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA LİNKİ

Süper Loto sonuçları, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' linkinden sorgulanabilir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIYOR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

