27 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama 27 Mart 2022 Pazar

27 Mart Pazar günü için İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı haftanın altıncı gününde de vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları yapılacak ilçe ve noktaları açıkladı. Peki 27 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Konuya ilişkin ayrıntılar ile AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizde yer verdik.

27 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 Mart 2022 Pazar günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı. İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

ESENYURT

NO: 13872529

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1173. sk/ FATİH mah 850., 851., 871., ONDOKUZ MAYIS, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 27/03/2022 00:00:00 - 27/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13861317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2646., GENÇ OSMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 27/03/2022 02:00:00 - 27/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13860334

İSTANBUL ESENYURT ilce -OSMANGAZİ mah sk bölgelerinde 27/03/2022 02:00:00 - 27/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13860325

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2684. sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1626., 1631., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13851318

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1342., 1344., 1538., 1540. sk bölgelerinde 27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872463

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1342., 1344., 1513., 1514., 1538., 1540., 1602., ERZURUM KONGRE sk/ ÇINAR mah 1400. sk/ ÖRNEK mah 1377., 1386., 1387., 1388., 1389., ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13794316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964390

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1352., 1354. sk bölgelerinde 27/03/2022 10:00:00 - 27/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872580

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 291. sk/ İNCİRTEPE mah OKURLAR sk bölgelerinde 27/03/2022 10:00:00 - 27/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-03-27 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır. Son bildirimler şu şekildedir:

NO: 13844486

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK sk/ CELALİYE mah ÖZEN sk/ GÜZELCE mah ADİL, AKIN 1, ALYANAK, ARZUM, AYDINLAR, BUKET 1, CAN ERİĞİ, CESUR 1, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DESTAN, DORUK, DİKMEN, ESENYEL, ESİN 2, ESİNEL, FEVZİ ÇAKMAK 2, GRUP, GÖKHAN, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GÜZEL, GÜZELCE CAMİİ, GİYİM, HAKAN, HAKİM, HAN, HÜR, KARDELEN, KEMER, KIYI, KUDRET, KİRAZ, MASAL, METİN, MOR, MURAT 1, MÜRŞİT, NAR 1, NEHİR, PTT, RAFETBEY, RENGİGÜL, ROMAN, RÜZGAR 1, SEMA 1, SERAP, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, TAYFUN, TUBA, TURAN, TÜRKÜ, YAVRU, YAŞAR, YENİDOĞAN, YENİÇERİ, YENİÇEŞME, YOĞURTHANE, YÖRÜK, YÜCE, ZİRVE, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, ÖZGENALP, İSTİKBAL 1, ŞARKI sk bölgelerinde 26/03/2022 01:00:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762189

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah DEMİRTÜRK, GİGİN, KEREM, KRİSTAL, MUSTAFA KEMAL, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 26/03/2022 12:00:00 - 26/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13594320

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BARBAROS 1 sk/ PINARTEPE mah AKARCA, ASU, AYYILDIZ 1, BAŞAR 1, CAN 2, FUAT BİLGİN, GÖZTEPE, LEYLAK 4, MEHMET AKİF ERSOY, NİSA 1, REVAN, SÜMBÜL 5 sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762182

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ALTINOLUK, OVAYENİCE sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 13884331

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk/ YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk/ YILDIZTEPE mah 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 27/03/2022 00:01:00 - 27/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13884340

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk/ ÇINAR mah FATİH sk// ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk/ TUNA mah 708., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 27/03/2022 04:00:00 - 27/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13884343

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., OSMAN GAZİ sk/ ÇINAR mah 842., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14005352

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 27/03/2022 12:00:00 - 27/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13884350

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 809., 853. sk bölgelerinde 27/03/2022 12:00:00 - 27/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14005353

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 18., 20., 21., 28., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 27/03/2022 12:00:00 - 27/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 13804321

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ, NACİ KASIM, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ sk bölgelerinde 27/03/2022 00:00:00 - 27/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872471

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KAYNARCA, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, TAŞKIN, UMMAN, YAKUT sk/ HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk/ KOCASİNAN MERKEZ mah CİHAN 1, EBRU, ESKİ EDİRNE YOLU, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PAŞA, ÇAYIR 1 sk/ YENİBOSNA MERKEZ mah 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, 29 EKİM, ALİ DURAN, ARİF AĞA, ATA 1, ATATÜRK, AVCI, AYDOĞDU 1, AYDOĞDU ÇIKMAZI, BARIŞ, BAŞAĞA, BOYNER, BURHANBEY, BİLLUR 2, DEĞİRMENBAHÇE, DOLUNAY 1, ELİF, ERCİYES 1, ERDAL, FATİH, GAMZE, GÜL ÇIKMAZI, GÜNDÜZ, GÜNEŞLİ YOLU, HALİL ÇAVUŞ, HUZUR, IHLAMUR 3, KAHRAMAN, KARAKOL, KARDELEN, KAVAK, KAYA 1, KAYALAR, KAYALIK, KILIÇ 1, KONUŞUK, KUYUMCULAR, KUŞ, KÖKSAL, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, LADİN, MANOLYA 1, MERYEM ANA, MOLLA HÜSEYİN, MUŞTU, MÜNİR NURETTİN SELCUK, MİTHATPAŞA, NEVAL, NURETTİNBEY, OKUL 2, ORUÇ REİS, PAKTAŞ, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK, REYHAN 1, SABA, SANAYİ, SEDİR, SINIRLI , SUATBEY, SİTE 2, SİTELER, TANER ÇIKMAZI, TANYERİ, TÜRKGÜCÜ, YASEMİN 1, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, YUSUFAĞA, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇAVUŞ, ÇINAR, ÇIĞ, ÖKSÜZ, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT GÜROL ALPAGO, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk/ ZAFER mah BABİL, GÜNEŞ 2, VADİ sk/ ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ALTAY , ASLAN, AYNALI, AŞİYAN 1, BADEM 2, BAHADIR, BAĞDAT, BOZKURT, BİLGE 1, BİLLUR, CAN, CANAN 1, CANIM, DESTEK , DR.SADIK AHMET, ELMALI, ERGENEKON, FATİH, FERAH, GENÇ OSMAN 1, GONCA 2, HALİTPAŞA, HÜNKAR, KANDİLLİ, KARANFİL 3, KILIÇ, KIMIZ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MANAVGAT, MELTEM 1, MİHR bölgelerinde 27/03/2022 01:00:00 - 27/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872464

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KAYNARCA, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, TAŞKIN, UMMAN, YAKUT sk/ HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk/ KOCASİNAN MERKEZ mah CİHAN 1, EBRU, ESKİ EDİRNE YOLU, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PAŞA, ÇAYIR 1 sk/ YENİBOSNA MERKEZ mah 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, 29 EKİM, ALİ DURAN, ARİF AĞA, ATA 1, ATATÜRK, AVCI, AYDOĞDU 1, AYDOĞDU ÇIKMAZI, BARIŞ, BAŞAĞA, BOYNER, BURHANBEY, BİLLUR 2, DEĞİRMENBAHÇE, DOLUNAY 1, ELİF, ERCİYES 1, ERDAL, FATİH, GAMZE, GÜL ÇIKMAZI, GÜNDÜZ, GÜNEŞLİ YOLU, HALİL ÇAVUŞ, HUZUR, IHLAMUR 3, KAHRAMAN, KARAKOL, KARDELEN, KAVAK, KAYA 1, KAYALAR, KAYALIK, KILIÇ 1, KONUŞUK, KUYUMCULAR, KUŞ, KÖKSAL, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, LADİN, MANOLYA 1, MERYEM ANA, MOLLA HÜSEYİN, MUŞTU, MÜNİR NURETTİN SELCUK, MİTHATPAŞA, NEVAL, NURETTİNBEY, OKUL 2, ORUÇ REİS, PAKTAŞ, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK, REYHAN 1, SABA, SANAYİ, SEDİR, SINIRLI , SUATBEY, SİTE 2, SİTELER, TANER ÇIKMAZI, TANYERİ, TÜRKGÜCÜ, YASEMİN 1, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, YUSUFAĞA, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇAVUŞ, ÇINAR, ÇIĞ, ÖKSÜZ, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT GÜROL ALPAGO, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk/ ZAFER mah BABİL, GÜNEŞ 2, VADİ sk/ ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ALTAY , ASLAN, AYNALI, AŞİYAN 1, BADEM 2, BAHADIR, BAĞDAT, BOZKURT, BİLGE 1, BİLLUR, CAN, CANAN 1, CANIM, DESTEK , DR.SADIK AHMET, ELMALI, ERGENEKON, FATİH, FERAH, GENÇ OSMAN 1, GONCA 2, HALİTPAŞA, HÜNKAR, KANDİLLİ, KARANFİL 3, KILIÇ, KIMIZ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MANAVGAT, MELTEM 1, MİHR bölgelerinde 27/03/2022 01:00:00 - 27/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13805316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, BARIŞ 1, TURGUT REİS, ÇAYIR, İPEK sk bölgelerinde 27/03/2022 02:00:00 - 27/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541662

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 27/03/2022 09:00:00 - 27/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 13800320

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2099., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2107., 2108., 2109., 2133., 2147., MUHSİN YAZICIOĞLU sk/ UĞUR MUMCU mah 2111., I sk bölgelerinde 27/03/2022 09:30:00 - 27/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13804317

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CENGİZ TOPEL sk/ YENİ MAHALLE mah 507., 508., 509/1., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 539., 540., 540/1., 540/2., 540/3., 540/4., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HACI SALİH EFENDİ, YENİMAHALLE sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/2. sk bölgelerinde 27/03/2022 09:30:00 - 27/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 13896316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah AKDAĞ, ALİ EKBER, BİLGİN, CEBECİ, KARAHAN, KOCAMAN, LALEZAR, MENDERES KÖY YOLU ÇIKMAZ, MURATDERE, ORTANCA, TÜLAY, ÇEÇEN ÇIKMAZI, İLERİ sk bölgelerinde 27/03/2022 10:00:00 - 27/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873130

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1127., 1712., ONGÜN, İSTİKLAL sk/ KAYABAŞI mah 1718., 1729., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, KARTANESİ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, PANAYIR, SARP, TUTUM, UÇURTMA, UĞURLU, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk/ ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, 29 EKİM, 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, HANEDAN, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, RÜZGARLIBAHÇE, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU, TOPÇUOĞLU, UÇURTMA, YAVUZHAN, YAZICI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 27/03/2022 10:00:00 - 27/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

