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Annesini uykusunda öldürdü, babasını ağır yaraladı... Cani adama 'iyi hal' indirimi!

18.05.2024 09:30
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Erzurum'da 25 yaşındaki Ahmet Yavuz Köşebent ailesine dehşeti yaşattı. 57 yaşındaki annesi Serpil Köşebent'i uykusunda bıçaklayarak öldüren Ahmet Yavuz Köşebent, 62 yaşındaki babası Nevzat Köşebent'i de ağır yaraladı. Ahmet Yavuz Köşebent'e tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanarak müebbet ve 15 yıl hapis cezası verildi.

Annesini uykusunda öldürdü, babasını ağır yaraladı... Cani adama 'iyi hal' indirimi!

Erzurum'da olay, 13 Nisan 2023 günü saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semti Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci kattaki dairede meydana geldi.

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ANNESİ UYURKEN 5 KEZ BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz Köşebent (25), mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi Serpil Köşebent'i (57) 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

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YARALADIĞI BABASI KOMŞUYA SIĞINDI

Köşebent, gelen sesler üzerine odaya giren babası Nevzat Köşebent'i (62) de yaraladı. Babası ile yaşanan arbedede Ahmet Yavuz Köşebent de elinden yaralandı. Nevzat Köşebent, yaralı halde karşı dairedeki komşusuna sığındı.

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PSİKOLOJİK SORUNU VAR İDDİASI

Komşuları tarafından elindeki bıçak alınan Ahmet Yavuz Köşebent, çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Ahmet Yavuz Köşebent hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. İddianamede, Köşebent için annesine yönelik eylemi nedeniyle 'Üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babasına yönelik eylemi nedeniyle de 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

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CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Duruşmalarda akli dengesinin yerinde olmadığını belirten Ahmet Yavuz Köşebent için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gelen raporda 'Öldürme ve ilgili suça teşebbüs' fiili yönünden cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. 24 Nisan'da yapılan duruşmada Köşebent, "Benim akli melekelerim yerinde değil" diyerek verilen rapora itiraz etti. Köşebent, karar duruşmasında akıl sağlığının yerinde olmadığını ve yaptıklarını istem dışı gerçekleştirdiğini söyledi.

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"İYİ HAL" İNDİRİMİYLE MÜEBBET ALDI

Sanığın baba Nevzat Köşebent'e yönelik eylemi nedeniyle de 'Nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek' suçundan verilen 18 yıl hapis cezası yine iyi hal indirimi ile 15 yıla düşürüldü. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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