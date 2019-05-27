27 Mayıs 1960 darbesi

Van, Bitlis ve Muş'ta 27 Mayıs 1960 askeri darbesi basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Van AK Parti İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Faysal İnan, yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesinin, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirtti.

İnan, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihinde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesinin, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açtığını ifade etti.

- Bitlis

Bitlis Ulu Cami Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Tekev, 27 Mayıs darbesinin, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile atılmıştır" dedi.