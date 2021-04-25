27 Nisan Akrep Dolunay'ı | Akrep Dolunay’ı nedir ve burçlara etkileri nelerdir?

Akrep burcunun bu etkileri Dolunay’da oldukça görünür hale geliyor. Sırlar, içimizdeki düşünceler ve zararlı takıntılarımızla Akrep Dolunay’ında yüzleşebiliriz. Dolunay, Satürn – Uranüs karesini tetikleyen bir açıya sahiptir. Bu sebeple ikili ilişkilerimizde ani bitişler, inişler çıkışlar ve güven duyduğumuz konularda sarsıntılar yaşayabiliriz.

AKREP DOLUNAY’I NEDİR?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.

27 Nisan'da Akrep burcunda gerçekleşecek dolunayın etkisi tüm hafta sürecek ve çevremizdekilerle ilişkilerimizi olumlu etkileyecek.

AKREP DOLUNAY’ININ BURÇLARA ETKİSİ

Dolunaydan en çok Boğa, Kova, Akrep ve Aslanlar etkilenecek patlamaya hazır bir bomba etkisinde olabilirler! Yengeç, Balık, Oğlak ve Başaklar Dolunayın şanslılarından olurken Koçlar, Teraziler, İkizler ve Yaylar daha hafif etkilerle atlatacaktır.