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27 Nisan Akrep Dolunay'ı | Akrep Dolunay’ı nedir ve burçlara etkileri nelerdir?

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25.04.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akrep burcunda gerçekleşen Dolunay ile birlikte Venüs’ün burçlardaki etkisi de artıyor. Akrep burcu, küllerinden doğuyor. Bu sebeple Akrep Dolunay’ın etkileri de yoğun olarak hissediliyor. Bununla beraber dönüşümler, krizler ve bu krizlerle gelen ciddi yenilenmeler ve bitişler ortaya çıkıyor. Sosyal medyada gündem haline gelen Akrep Dolunay’ı nedir?

27 Nisan Akrep Dolunay'ı | Akrep Dolunay’ı nedir ve burçlara etkileri nelerdir?

Akrep burcunun bu etkileri Dolunay’da oldukça görünür hale geliyor. Sırlar, içimizdeki düşünceler ve zararlı takıntılarımızla Akrep Dolunay’ında yüzleşebiliriz. Dolunay, Satürn – Uranüs karesini tetikleyen bir açıya sahiptir. Bu sebeple ikili ilişkilerimizde ani bitişler, inişler çıkışlar ve güven duyduğumuz konularda sarsıntılar yaşayabiliriz.

AKREP DOLUNAY’I NEDİR?

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.

27 Nisan'da Akrep burcunda gerçekleşecek dolunayın etkisi tüm hafta sürecek ve çevremizdekilerle ilişkilerimizi olumlu etkileyecek.

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AKREP DOLUNAY’ININ BURÇLARA ETKİSİ

Dolunaydan en çok Boğa, Kova, Akrep ve Aslanlar etkilenecek patlamaya hazır bir bomba etkisinde olabilirler! Yengeç, Balık, Oğlak ve Başaklar Dolunayın şanslılarından olurken Koçlar, Teraziler, İkizler ve Yaylar daha hafif etkilerle atlatacaktır.

AKREP DOLUNAY’IN DİĞER ETKİLERİ

Para piyasalarında ciddi, beklenmedik krizlerle karşılaşabiliriz. Dolunaydaki Venüs- Satürn karesi kısıtlamaların artması, endişelerin artması, sıkışıklık enerjisi, bir an önce olmasını istediğimiz şeylerin yavaş akması, ikili ilişkiler ve evliliklerde bazı krizleri meydana getirebilir. Kıskançlık, aşırı sahiplenme, manipülasyon, baskı kurma dürtüleri artabilir. İntikam dürtüleri alevlenir. Para, kaynaklarımız, yatırım konularında ani kararlardan ziyade temkinli adımlar atmak gerekiyor. Bankalarla ilgili düzenlemeler, yeni vergi yasası gündeme gelebilir.

Uranüs'ün dolunaya etkisi ani başlayan flörtleri, cinsellikle ilgili yoğun tutkulu ilişkileri karşınıza çıkartabilir. Ancak Satürn bu konuda “temkinli hareket etmek ve dürtülerinin esiri olmamak konusunda uyarısını yapıyor.

akrep dolunayı

Chambalia sabit yıldızı dolunaya eşlik ediyor. Bu yıldız gizli bilgileri, ezoterik bilgilerin ortaya çıkışını temsil eder. Ayaklarda, ayak kemiklerinde sorunlar çıkabilir. Bu sabit yıldızın üzerinde olan Yeniay ve Dolunaylarda salgın hastalık artar.

Sağlıkta ise hormonlar ve üreme bölgeleriyle ilgili rahatsızlıklar, operasyonlar gündeme gelebilir. Olumlu yanı zararlı alışkanlıkları bırakabilir, beslenmenizi değiştirebilir, rejime başlayıp bundan güzel sonuçlar alabilir, detoks gibi bedeni arındırma yoluna gidebilirsiniz.

Akrep Dolunayı artık bir şeylerin sonuna gelindiğinin işaretçisidir.

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Dolunay Akrep burcu
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