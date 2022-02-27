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27 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

27.02.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından 27 Şubat 2022 Pazar günü yapılacak Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi bugün yapılacak. Peki 27 Şubat Pazar Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

27 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 27 Şubat 2022 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 10.094.908 TL değerinde olmuştu. Peki 27 Şubat Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

27 ŞUBAT PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlenecek. Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte son olarak devreden büyük ikramiye 10.094.908 TL olarak belirlenmişti.

ŞANSLI NUMARALAR BELLİ OLACAK

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar ise 11 ,26 ,30,36 ,38, 55 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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