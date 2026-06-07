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27 yaşında bankacılığı bıraktı, tarlaya sarıldı! Kırmızı altın için kolları sıvadı

Bankacılık kariyerini geride bırakan 27 yaşındaki Zehra Şahin, Samsun'un Alaçam ilçesinde kurduğu çilek tarlasıyla üretim hikayesine imza attı.

27 yaşında bankacılığı bıraktı, tarlaya sarıldı! Kırmızı altın için kolları sıvadı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Zehra Şahin, bankadaki işini bırakarak tarıma yöneldi.

Şahin, geçen yıl Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Dürtmen Yaylası Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi"nden yararlanmak için başvuruda bulundu.

Çilek üretimi yapmak isteyen Şahin, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinden aldığı eğitimle bu alanda kendisini geliştirdi.

Doyran Mahallesi'ndeki 1 dönüm arazide Samsun Büyükşehir Belediyesinden aldığı 5 bin çilek fidesiyle üretime başlayan Şahin, "Kendi Çileğini Kendin Topla Projesi" ile isteyenlere tarladan kendi çileğini toplama imkanı sunuyor.

Ürettiği çilekleri ayrıca eşi Tolga Şahin ile pazarlarda ve anlaştığı marketle kafelere de satan Zehra Şahin, gelecek yıl üretim alanını 2 dönüme çıkarmayı planlıyor.

27 yaşında bankacılığı bıraktı, tarlaya sarıldı! Kırmızı altın için kolları sıvadı 1

BÖLGEDE ÇİLEK ÜRETİMİ ARTIYOR

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Zehra Şahin'i ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.

Kaymakam Kayabaşı, ilçede son yıllarda yapılan çalışmalarla çilek üretiminde artış olduğunu söyledi.

İlçede 50 civarında üreticinin 120 dekar alanda çilek üretimi gerçekleştirdiğini belirten Kayabaşı, "Alaçam çileği artık tanınmaya, markalaşmaya başladı. Bulunduğumuz tarla da genç üreticilerimize ait. Tarımda gençlerimizin sayısını artırma anlamında çalışmalar yapılmakta. Bu anlamda onlara da teşekkür ediyoruz" dedi.

27 yaşında bankacılığı bıraktı, tarlaya sarıldı! Kırmızı altın için kolları sıvadı 2

"GÜZEL DÖNÜŞLER BİZİ DAHA ÇOK MUTLU EDİYOR"

Bir çocuk annesi Zehra Şahin de Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle çilek üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmalarıyla ilgili çok güzel dönüşler aldıklarını vurgulayan Şahin, "Özellikle hafta sonları aileleriyle beraber çocuklara çok güzel sosyal aktivite oluyor. Bu güzel dönüşler, bizi daha çok mutlu ediyor. Çilek üreticiliğine seneye de devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

27 yaşında bankacılığı bıraktı, tarlaya sarıldı! Kırmızı altın için kolları sıvadı 3


Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çilek Samsun kadın girişimci
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